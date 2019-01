Az Átlátszó kikéri az MTVA-székházban a képviselőkkel szemben erőszakot alkalmazó őrök neveit

Ahogy arról beszámoltunk, kiszivárgott egy felvétel az MTVA-székházból, amelyen az látható, hogy fegyveres biztonsági őrök erőszakkal földre vitték Varju László DK-s országgyűlési képviselőt, a bokáját, térdét csavargatták, rátérdeltek a derekára, megpróbálták elrúgni tőle a telefonját. A felvétel akkor készült, amikor ellenzéki politikusok bementek az MTVA székházába, hogy beolvashassák az ellenzék és a tüntetők öt pontját, azt végül a köztévé nem használta, csak azt mutogatták, amikor már a földön fekszik a képviselő. A DK hivatalos személy elleni erőszak miatt feljelentette a köztévé biztonsági őreit.

Az Átlátszó most azt írja, közérdekű adatként kikérik minden érintett nevét, "az őröktől a feljelentések alapján döntést hozókig mindenkiét". Ha pedig nem kapják meg, akkor perelni fognak.

A cikkben a szerző először végigveszi: A parlamenti képviselők jogszerűen léptek be az MTVA-székházba, "a biztonsági őrök pedig a hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményét követték el, illetve súlyosan megsértették a képviselők mentelmi jogait". Mindezek után hiába kérték az érintett országgyűlési képviselők, a rendőrök jogsértő módon mégsem intézkedtek, majd kidobásuk után jogellenesen nem engedték be őket a székházba. A feljelentések után pedig, a legutóbb elérhető nyilvános információk szerint nem történt semmi, miközben zászlórudat lefestő fiatal már meg is kapta a 300 óra közmunkáját.

"És akkor mindezek mellett a közmédia rágalomhadjáratot indított a tüntetők és az ellenzéki képviselők ellen – ennek talán legdurvább eleme az, hogy a Varju László elleni erőszakról készült felvételeket eltitkolták, azokat megvágva mutatták be, egyértelműen politikai lejáratásra használva őket, és egyben eltitkolva azt, hogy bizonyítéka van a közmédiának a saját székházában országgyűlési képviselők sérelmére elkövetett bűncselekményre" - írja a szerző.

A cikk szerint az információszabadságról szóló törvény alapján nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörében eljáró személynek a közfeladat ellátásával összegfüggő személyes adata, és mivel a közmédia eleve közfeladatot lát el, "így elég erős érvek szólnak amellett, hogy a közmédia megbízásából intézkedők pusztán erre tekintettel közfeladatot látnak el". Ahogy minden rendőr és ügyész is közfeladatot lát el, "így az országgyűlési képviselők által tett feljelentések alapján minden döntést meghozó rendőr és ügyész neve is nyilvános adat".

Az nem kizárt, hogy büntetlenül lehet erőszakkal kidobálni mentelmi jogot élvező országgyűlési képviselőket közintézményből, de mindezt elkövetni és ezzel kapcsolatban semmit nem tenni szerintünk névtelenül nem lehet

- áll a cikkben.