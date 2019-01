Orbán Viktort bármiről lehet kérdezni

Az Mfor.hu újságírója a korrupció magyarországi szintjéről kérdezi Orbánt. A kormányfő szerint a "korrupciónak nincs elfogadható szintje", ezért kell a zéró tolerancia politikáját követni. Orbán ezután elkezd elmúltnyolcévezni, és arról beszél, hogy 2010 előtt a "pénz nagy részét ellopták".

Folyamatosan kell szerinte most is intézkednie a kormánynak a korrupció ellen. Például a közbeszerzéseknél az a jó, ha minél kevesebb az "egyszereplős" közbeszerzés (most 15 %-a az összes közbeszerzésnek ilyen).

Az adóügyi intézkedések is arra szolgálnak, hogy fehérítsék a magyar gazdaságot. Szintén a korrupció elleni harc része, hogy a politikát és a gazdaságot minél jobban szétválasztják.

A politikának nincs szüksége pénzre.

Orbán szerint olyan itthon a kampánytámogatási rendszer, hogy nem szükséges egy pártnak az üzleti széfrából pénzt bevonni ahhoz, hogy megnyerjen egy választást.