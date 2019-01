Orbán válaszolt a kérdésre, még mindig 56-os hősnek tartja-e Dózsa Lászlót

Dózsa László neve nem csenghet ismeretlenül olvasóink számára: a magát '56-os hősként bemutató színészt Schmidt Máriáék egy '56-os óriásplakátra is feltették, majd kiderült egy bírósági perben, hogy nagyon úgy néz ki, nem mondott igazat Dózsa, amikor azt állította, ő van a képen. Valójában Pruck Pál volt gyermekként puskával lefotózva. Schmidt Máriáék az elvesztett per után még azt is megtették, hogy ahelyett, hogy a nevet javították volna az egész falas képen, inkább úgy ahogy van lefestették azt.

Orbán Viktor az egész vita és per kellős közepén, a 2017. október 23-i '56-os ünnepi beszédében Nagy Imrével és Mindszenty Józseffel egy mondatban említette az 56-os hősök között Dózsa Lászlót. A 444.hu most megkérdezte a miniszterelnöktől írásban, még mindig úgy gondolja-e, hogy Dózsa László Nagy Imrével és Mindszenty Józseffel egy mondatban említhető 56-os hős?



Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtósától pedig most befutott a válasz:

„A tudomány – mindenki, így a miniszterelnök által is figyelembe veendő – sajátossága, hogy későbbi kutatások eredményei új, más megvilágításba helyezhetik a múlt egyes történéseit.”

Az előzmény: az ‘56-os óriásplakáton Schmidt Mária vezette közalapítvány Dózsa László nevét írta egy fotó alá, amelyen egy sapkás gyerek áll fegyverrel a vállán. Később jelentkeztek egy 2000-ben elhunyt férfi rokonai, hogy ez tévedés, a képen az ő hozzátartozójuk, Pruck Pál szerepel. Ezt a verziót az is valószínűvé tette, hogy már 1956-ban, az eredeti megjelenéskor is az ő neve volt a kép alatt: a fotót ugyanis a LIFE magazin fotósa lőtte a forradalom napjaiban, a képaláírásban pedig ott állt: Pruck Pál. A képről még a rendszerváltás előtt maga Pruck is nyilatkozott a Népszabadságban és egy dokumentumfilmben is.

Egy nagyon kicsit normálisabb világban a történet itt véget is ért volna. Nem így történt; ahelyett, hogy az óriásplakátért felelő Terror Háza egyszerűen azt mondta volna, elnézést, átírjuk a nevet, beleálltak az egyre tarthatatlanabb álláspontjukba, és nyitottak egy olyan frontot, ami eleve vesztesnek tűnt. Elkezdtek másokat sértegetni, mindenekelőtt Pruck Pált, a szakmán belül kiátkozták azokat a történészeket, akik igazat adtak Prucknak, majd belső ellenséget és árulókat kerestek, és rátolták a felelősséget saját korábbi emberükre.

Pruck lánya végül pert indított, amit meg is nyertek.