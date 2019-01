Tordai Bence le akarja rúgni Orbánt a lejtőn

Orbán, takarodj! O1G Nem hagyjuk! Demokráciát! Egységet! Elegünk van!

És a Párbeszéd részéről Tordai Bence felszólítására:

Nem félünk!

– néhány jellegzetes skandálás a szombati békéscsabai demonstrációról, ami érezhetően megpróbálta a karácsonykor felizzó ellenzéki dühöt fenntartani, megágyazni a jövő szombatra meghirdetett sztrájknak, és erősíteni a vidéki jelenlétet vidéken is. Békéscsaba nem számít egy kimondott ellenzéki bástyának, ezért is volt érdekes, hogy ez volt az egyik első helyszíne (január elején Szegeden volt hasonló event) az ilyen közös ellenzéki demonstrációnak, amin országosan is ismert arcokkal képviseltette magát az összes ellenzéki parlamenti párt (mínusz a szimbolikus ügyekben sokkal inkább a Fidesz mellett fellépő Mi Hazánk Mozgalom).

Az eseményről tudósító Mérce becslése szerint a demonstrálók néhány százan lehettek, ők vonultak „Ellenállás!” molinóval felvezetve a város főutcáján, hogy a városháza előtt hallgassák meg a beszédeket. A 168 óra élőben közvetítette az eseményt a Facebookon:

Az LMP-s Hadházy Ákos úgy ítélte meg, hogy a rendszerváltás óta nem voltak kint az utcákon annyian Békéscsabán politikai tüntetéseken, mint most, egyébként pedig arról beszélt, hogy most dől össze a fideszes kártyavár. Szerinte ennek a tünete a rabszolgatörvény, sőt az is, hogy a napokban leomlott a vakolat egy kórházi szobában, hiszen kormányzás helyett csak kampányolás van. Arról tájékoztatott, hogy már 400 ezer aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy Magyarország csatlakozzon az európai ügyészséghez, továbbá konkrét követelésként fogalmazta meg, hogy rúgják ki Papp Dánielt, „a hírhamisítóból lett MTVA-elnököt”, és törvényileg tiltsák be a fizetett kormánypropagandát.

A tüntetésen többször is előkerült Simonka György, a korábbi megyei fideszes nagyember neve, aki ellen jelenleg korrupciós ügyekben folyik nyomozás.

Varga-Damm Andrea, a Jobbik képviselője azt emelte ki, hogy bár az ellenzék eltérő ideológiai alapokon működik, de a „rabszolgatörvény” közös cselekvésre biztatja őket. Szerinte az EP-választások napja az új rendszerváltás napja is lesz. Donáth Anna, a Momentum alelnöke azt mondta, hogy „ha kell, akkor téglánként bontják le a NER falát”, de a legvehemensebb beszédet most is Tordai Bence mondta. A Párbeszéd képviselője Sztrájk, sztrájk, sztrájk! buzdítások után arról beszélt, hogy az a hármas egység, amit a szakszervezetek, a civilek és a pártok alkotnak, „2019-ben lejtőre rakja az Orbán-rendszert”. Szerinte „egy az egy ellen fog szemben állni”, és

le fogják rúgni a miniszterelnököt arról a lejtőről.

Kis-Szeniczey Kálmán LMP-s Bács-Kiskun megyei képviselő arra szólította fel az ellenzéki demonstrálókat, hogy az LMP által létrehozott internetes felületen jelentsék be azokat a vállalkozásokat, ahol alkalmazzák a rabszolgatörvényt, a pártja ugyanis „a tőke és a munka harcában az LMP az utóbbi mellé állt”.