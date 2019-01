Direkt36: Simicska már attól tartott, hogy káros sugarakkal iktatják ki őt

Feltárul Simicska bukásának titkos története címmel közölt a Driekt36 egy gigahosszú cikket Simicska bukásának titkos történetéről. És már rögtön az első két bekezdésben az alufóliasisak kellős közepén találjuk magunkat: a cikk szerint Simicska két sugárzást mérő berendezést is beszerzett az Orbánnal folytatott harca kellős közepén, mert már olyanokat hallott, hogy akár valamiféle sugárzással is kiiktathatják őt.

Mondjuk ezt félig nevetgélve mondta Simicska a cikk szerint, és hogy mi a valóság, azt most sem tudjuk meg: a főszereplő nem nyilatkozott a lapnak. Ellenben beszéltek harminc olyan emberrel, akik vagy közel álltak Simicskához, vagy a cégbirodalomban töltöttek be fontos pozíciókat.

A cikk szerint Simicska választások utáni fegyverletételének voltak jelei már korábban is, sőt, 2014-ben még egy olyan próbálkozás is volt, hogy eladja a teljes cégbirodalmát Orbánnak. A lap szerint miután ez meghiúsult, beleállt a harcba, bár már közben is elveszítette a hitét abban, hogy legyőzheti egykori harcostársát, és a Jobbikról sem gondolta már az utolsó fél évben, hogy képes lenne valami meglepően jó eredményt elérni.

Ráadásul folyamatosan jöttek állítólag fenyegetések, jelzések felé, hogy például a gyerekein keresztül fognak majd nyomást gyakorolni rá, ha folytatja a harcot. A cikk meg is említi, hogy Simicska már a konfliktus elején arról beszélt, hogy videóra vett egy vallomást, amelyben a miniszterelnökkel közös ügyeiről beszélt. Hogy tényleg van-e ilyen, nem tudni.

A 2014-es választás után egy találkozón állítólag Orbán felvázolta Simicskának, hogy nagyjából mit várna el tőle a következő időszakban, és ennek a cikk szerint egyik része volt, hogy az Indexre időközben nem nyilvánosan opciós vásárlási jogot szerző Simicska zárja majd be az Indexet. Plusz az RTL megvásárlása, amit már Simicska is említett egy interjúban, hogy Orbán állítólag megkérdezte Simicskát, az mennyibe kerülne, majd a magas összeg hallatán azt mondta, nem baj, majd a Roszatom megveszi neki. Ezután állítólag Simicska ki akart szállni mindenből, el akarta adni Orbánnak az egész cégbirodalmat, de Orbán nem ment bele, majd azt az üzenetet kapta, hogy bizonyos tulajdonrész megtartása mellett át kellene adnia a cégek, média irányítását, de Simicska meg ebbe nem ment bele.

Az egész részletes hosszú történetet ide kattintva tudja elolvasni. Szó van benne arról, miért esett a választása a Jobbikra és Vonára, mint akikben látta a lehetőséget valami változásra, és arról is, hogy Simicska Lánchíd Rádiójában és HírTv-jében "semleges-támogató hozzáállást" vártak el a dolgozóktól a Jobbikkal, és az LMP-vel szemben is. Aztán a választás előtt pár hónappal már nem nagyon ugrált Simicska, nagyjából a Jobbikról is lemondott, az eredményt pedig ismerjük.