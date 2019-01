Mélyaltatásban tartják az osztrák családirtó hároméves áldozatát

Mint mi is megírtuk, egy 57 éves osztrák férfi támadt rá volt barátnője családjára Káptalanfán múlt csütörtökön. A férfi megölte barátnője apját, a 22 éves barátnőjével közös kutyáját, majd önmagát is. A támadás közben életveszélyesen megsebesítette barátnőjét, annak édesanyját és egy hároméves kislányt is.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosától a Blikk megtudta, hogy a kétszeresen meglőtt barátnő állapota stabil, de még nincs olyan állapotban, hogy a rendőrök kihallgathassák. A Bors szerint az édesanyát saját felelősségére kiengedték a kórházból, rokonokhoz költözött, mivel a vérengzés után lakhatatlanná vált a ház.

A legaggasztóbb állapotban azonban a hároméves kislány van, őt mélyaltatásban tartják. A kislány, akit egy baltával vágott fejbe az osztrák férfi, nagyon súlyos fehsérülést szerzett. Folyamatosan vizsgálják a pupilláját, a reflexeit, amelyek szerencsére a sérült oldalon is kezdenek visszajönni, ugyanakkor az egyelőre kérdés, hogy működik-e majd az agya. A lövedék, ami a mellkasán érte és áthaladt a testén, nem okoz neki nagyobb problémát.

A Blikk idézi az osztrák Oesterreich24 értesülését, miszerint Wolfgang M. azután támadt rá O. Szabina családjára, hogy a lány elhagyta őt, és csődbe ment. A férfi, aki biztosítási ügynökként tehetősnek számított, beleszeretett a fiatal magyar lányba, azonban vele együtt a családját is megkapta, akik a lap szerint fejőstehénként bántak a férfival. A férfinek, akinek mindene megvolt, végül semmije sem maradt, ezért döntött a kegyetlen vég mellett.