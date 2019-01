Kedden újra kicsit tél lesz

Kedden valamivel hidegebb lesz az idő, és kisebb havazás is várható, számol be az időjárási kilátásokról az MTI. A felhőátvonulások mellett némi napsütés is lesz, de késő délutántól megvastagszik a felhőzet. Elszórtan zápor, hózápor is lesz. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérik erős, több helyen viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet Európa északkeleti, északi vidékén általában 0 és -12 fok között változik, majd délnyugat felé haladva egyre enyhébb az idő, a nyugati, délnyugati tájakon a kora délutáni órákra 10-17 fok közé melegszik fel a levegő.

Aki tehát a hideget szereti, inkább északra, míg a melegkedvelők délre utazzanak.