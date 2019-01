Eltévesztette a kórház, a jó lábát műtötték meg a férfinak

T. negyvenes férfi, 2017 elején csúnya autóbalesetet szenvedett: egy kereszteződésben autójának csapódott oldalról egy 80 km/h sebességgel érkező jármű. A vezetőülés oldalán, balról csapódott be, és annyira összetörte a kocsit és a vétlen T.-t, hogy a férfit tűzoltók vágták ki a roncsból.

Miután kiszabadították, T.-t a mentő a ceglédi Toldy Ferenc kórházba szállította. „Elvesztettem időszakosan az eszméletem, sokkot kaptam, de emlékszem, hogy bevittek a kórházba, hogy megröntgeneztek, és hogy sínbe tették a jobb lábam” – mondta az Indexnek.

Rossz oldalt műtöttek

Éjszaka történt a baleset, tizenkét órával később sürgősséggel meg is műtötték. Baloldali kulcscsonttörését és jobboldali combnyaktörését csavarokkal rögzítették, ez derül ki leleteiből és abból az igazságügyi orvosszakértői véleményből, amit 2017 novemberében készíttetett, amikor eldöntötte, hogy ügyvédhez fordul. Leleteit és a szakvéleményt egy borítékban az Index újságírójának a vele készített személyes interjún átadta.

A szakértő azt állapította meg, hogy bár a jobboldali combnyakat műtötték és csavarozták össze a műtét során, valójában a baloldali combnyak tört el.

„A baleset után teljesen össze volt zúzódva a testem. Habár utólag a dokumentációban láttam, hogy

a baleset éjszakáján készült röntgenfelvételen megállapították, hogy a baloldali combnyak törött, amikor magamhoz tértem és észleltem, hogy a jobboldalon műtöttek, akkor annyira fájt mindenem, és annyira rosszul voltam, hogy még eszembe sem jutott, hogy az orvos rossz oldalt műtött meg

– mondja T. Akkor arra gyanakodott, talán az eredeti röntgen lehetett hibás.

A műtét után szűk egy héttel hazaengedték, otthon lábadozott, gyógytornász kezelte. Azt mondja, a műtét után két héttel esedékes varratszedésen, majd a következő kontrollon is jelezte kezelőorvosának, hogy komoly fájdalmai vannak a bal csípőjénél. Újabb röntgent akkor még nem készítettek a baloldalról, csak májusban, amikor harmadszorra, akkor már elviselhetetlen baloldali fájdalmakkal jelentkezett a kórházban. Ekkor, 72 nappal a műtét után tavaly május 9-én dátumozott ambuláns lapon szerepel is, hogy "a baloldali primeren elszenvedett combnyaktörés rögzítés nélkül maradt. A rögzítetlen törés műtéti rögzítése szükséges".

2017 májusban újra megműtötték, ezúttal a baloldali, addigra már 72 napig ellátatlan, eredeti combnyaktörését. Addigra a szakértői vélemény szerint bal lába egy centiméterrel megrövidült, és a csont valamelyest elfordult, így nem csak csavarokkal, hanem lemezzel is rögzíteni kellett.

A második műtétnél már annyira bizalmatlan voltam, hogy kértem, ne altassanak el, hogy figyelni tudjam, melyik oldalamat vágják fel

- fogalmaz a férfi.

A szakértő szerint műhiba

Az igazságügyi orvosszakértő traumatológus szakvéleményében felhasználta a kórházban készült röntgenfelvételeket, a kórházi ambuláns kezelőlapokat és zárójelentéseket, valamint megvizsgálta T.-t. Mindezek alapján azt állapította meg, hogy a baleset napján a ceglédi Toldy kórházban készített röntgenfelvételeken egyértelműen látható a baloldali combnyaktörés, jobboldali viszont egyáltalán nem.

Az orvosszakértő szerint egyértelműen megállapítható, hogy orvosi gondatlanság és szakmai mulasztás történt,

továbbá az is, hogy T. maradandó károsodást szenvedett, mivel bal lába rövidült, csípőmozgása korlátozott és két év után is fájdalmai vannak az ellátatlan csonttörés miatt.

A kórházi leletek ezen a ponton a szakértői véleménynek ellentmondanak, mert ezek úgy fogalmaznak, mintha a jobboldali combnyak is eltört volna a balesetben. Legalábbis a leletekben az orvos következetesen úgy fogalmaz, hogy a baleset másnapján csavarozással rögzítették a férfi jobboldali combnyaktörését. A szakértő szerint viszont ott egyáltalán nem is volt törés.

A férfi az Indexnek azt mondja, szeretett volna peren kívül megegyezni a kórházzal, és saját magának hétmillió, feleségének pedig kétmillió forint kártérítési összeget kért a hiba miatt. A férfi az Indexnek azt mondta, hogy a kárigényére egy évig nem válaszolt érdemben a kórház, pedig még ügyvédi felszólítást is küldtek nekik. A kórház egészen addig nem reagált, amíg az Index kérdéseit meg nem kapta.

A férfi ugyanis amellett, hogy eldöntötte, hogy egy év csend után perelni fog a kártérítés miatt, a nyilvánosság erejét is bevetette: lapunkhoz fordult. Emailben keresett meg bennünket, majd egy személyes interjún részletesen elmondta történetét, átadta egy borítékban a teljes orvosi dokumentációját, fotókat is készíthettünk róla. Ezeket azonban nem közölhetjük, mert váratlan fordulatot vett az eset.

A nyilvánossághoz fordul, a kórház fizet

Amikor múlt kedden megkerestük a Toldy Ferenc Kórház vezetőségét az üggyel kapcsolatban, annyit válaszoltak, hogy T. hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhatnak, tekintve, hogy az ügyben szenzitív egészségügyi adatokról is szó van, amelyet a hatályos törvények értelmében csak az érintett hozzájárulásával oszthatnak meg bárki mással. A férfi ekkor közölte: hozzájárul ahhoz, hogy a kórház beszéljen velünk, az írásbeli hozzájárulást emailben azonnal el is küldte a kórháznak és az Indexnek is.

Erre a kórház ügyvédje további feltételeket szabott, mondván, nem tartja jogszerűnek az emailes hozzájárulást, ezért T. csütörtökön személyesen, két tanúval hitelesített nyilatkozatot vitt be a kórháznak.

Ebben a dokumentumban felhatalmazta az egészségügyi intézményt, hogy nyilatkozhatnak lapunknak szenzitív egészségügyi adatokat tartalmazó ügyében.

A papírt a kórházban lepecsételték, átvették tőle. Habár egy évig nem reagáltak érdemben T.-nek, az újságírói megkeresés után a kórház azonnal lépett: hétfőn T.-t behívták a kórházba, és az egyéves csend után váratlanul megállapodtak vele arról, hogy kártérítést fizetnek neki.

Hogy pontosan mennyi pénzt kapott T., azt nem tudjuk, mert hétfőn délután dr. Pusztai Dezső kórházigazgató és T. is arról tájékoztatta az Indexet, hogy aznap T. visszavonta hozzájárulását, így a kórház mégsem reagálhat az ügyében lapunknak. A történetet azonban közérdekűnek találtuk, ezért döntöttünk a megjelentetése mellett.

