Akár 100 km/h feletti széllökések is lehetnek ma

Viharos szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Azt írják, napközben az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével ismét többfelé viharos (60-85 km/h) lökések kísérik. Egy-egy helyen 85 km/ fölötti széllökés is lehet. A hegyvidéki területeken azonban 90, esetleg 100 km/h feletti széllökések is lehetnek. Hozzáteszik, a keddi nap második felében főként az ország északi felében, azon belül is leginkább északkeleten lehet kisebb havazás.

A nap nagy részében a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk egyébként, majd a késő délutáni, esti óráktól megnövekszik a felhőzet, írják. Elszórtan várható hózápor, nyugaton vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. Késő estére -4, +2 fokra hűl le a levegő.

