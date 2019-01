Menekülnek a dolgozók az Új Nemzedék Központtól

Alig néhány hónap alatt több tucatnyi munkatárs mondott fel a Fidelitasszal is szoros kapcsolatban álló Új Nemzedék Központnál (ÚNK). A korábban ott dolgozók szerint alapvetően hasznos célra létrejött szervezet különösen azután kezdett inogni, hogy vezetését Vincze Géza, aki a Fidelitas egyik alelnöke is, vette át tavaly nyáron. Helyettese, Jakab Jácint is a Fidelitas alelnökeként érkezett az ÚNK-hoz, ebből adódóan mindketten jó kapcsolatokat ápolnak Böröcz Lászlóval, a Fidelitas elnökével.

Az új ügyvezető előtt is vetett fel kérdéseket a szervezet négymilliárd forintos veszteséget felhalmozó gazdálkodása, de a szervezet mostanra jutott el addig, hogy az összesen nagyjából – a vidéki közösségi terek munkatársaival együtt – 200 fős állomány ötödének gyors távozása már az ÚNK működését fenyegetheti.

A helyzetet ismerők szerint a közvetlen oka a munkavállalók tömeges távozásának nem más, mint maga Vincze – aki legalább egy esetben az ÚNK vezetőjeként egy saját maga által alapított vállalkozásnak adott néhány milliós megbízást egy rendezvénnyel kapcsolatban:

többen egyoldalú felmondásukat kifejezetten az ügyvezető viselkedésével, munkaszervezésével vagy inkább annak hiányával indokolták.

Távozott így a munkahelyéről többek között:

rendszergazda,

ifjúságszakmai koordinátor,

kommunikációs munkatárs,

a rendezvényszervező igazgatóhelyettes,

az ifjúsági és hálózati igazgatósági igazgatóhelyettes.

Forrásaink szerint felmondott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.2.3-as projekt vezetője, szakmai igazgatója is távozott, két héttel azután, hogy a kormány által ötmilliárd forintra meghirdetett projekt pénzügyi vezető helyettese, majd pénzügyi vezetője is otthagyta az ÚNK-t. Célkitűzéseiben egyébiránt nem tűnik kifejezetten kormánykonformnak a program, amelynek célja „a fiatal korosztály tagjai társadalmi aktivitásának növelése, valamint nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése.”

Fotó: ujnemzedek.hu Vincze Géza

Igazgató híján az ÚNK által kezelt projekt sem lenne folytatható, márpedig a két vezetőnek még nincs kijelölt utódja. Bár a tapasztalat szerint egyre inkább a Fidelitas játszóterévé vált szervezetben sokszor pusztán baráti alapon, az ifjúsági szervezetben való ismeretség okán is jöttek újak, haverságból nem lehet leakasztani pár nap alatt egy új projektigazgatót: ehhez öt év ifjúságszakmai tapasztalat is kell.

Házon belül meg lehetett volna oldani, csakhogy az erre alkalmas ember, a felnőttképzés ifjúsági igazgatóhelyettese már korábban szintén felmondott.

A megyeszékhelyeken és a fővárosban működő, közösségi terek működése sem zavartalan: a közelmúltban Vincze látványos gyorsasággal leváltotta a miskolci közösségi tér vezetőjét, a helyzet ismerői szerint mondvacsinált okkal, a nyíregyházi közösségi tér pedig elbocsátások, felmondások miatt jelenleg zárva is van.

Pedig a 2011-ben, eredetileg a visszaszerzett egykori úttörőtábor, a zánkai ifjúsági központ hasznosítására létrehozott, később általában az ifjúságpolitika gyakorlati megvalósítójának szánt Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. nem kevés pénzért felel: idén – a milliárdos pályázatok és egyéb támogatások mellett – 300 millió forinthoz jut közvetlenül a központi költségvetésből. Ez a töredéke az összes pénznek, hiszen az ÚNK 11 milliárd forint pályázati pénzt nyert , köztük az EU-s forrásból biztosított „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért” révén, amely önmagában hárommilliárdot hozott és úgy tűnik, kifejezetten az ÚNK-ra szabták, ahogyan arról a 444.hu írt részletesen.

Vincze nem ír alá

A helyzetet ismerők szerint az ügyvezető több teljesítési igazolást hónapok óta nem ír alá, de jelenléti íveket sem, amelyek a bérszámfejtéshez kellenének. Igaz, a fizetések – legalábbis novemberig, ameddig az információk alapján követhető volt – rendre elmentek, bár kérdés, hogy jelenléti ívek hiányában ez hogyan történt meg, vagy, ha megtörtént, miért nem írta azokat alá Vincze.

Mindennek azonban eddig nem volt következménye az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (Emmi), ahol az ÚNK működése Illés Boglárka helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik. Olyannyira, hogy a Fidelitasból gyors karriert építő politikus informálisan közvetlenül ráhatással van az ÚNK káderpolitikájára. Vincze maradt, bár a források szerint volt olyan elődje, akitől kisebb kifogások miatt váltak meg.

„Volt, hogy azt hittük, végre változás lesz, de hiába mentek el a jelzések az Emmihez, nem történt semmi” – mesélte a helyzet egyik ismerője. Eszerint Illés „jól hárítja a felelősséget”, a minisztériumban a helyzet megoldójaként tekintenek rá, annak ellenére, hogy az ÚNK-nál nyílt titok, hogy a személyi döntésekben meghatározó szerepe van.

Eltussolt ügyek

Házon kívül sokan beszélnek teljesítményük ismeretében érthetetlen bizalmat élvező munkatársakról, elvileg fontos beosztásban lévő, érdemi munkát nem végzőkről, miközben sokan vannak, akik a szervezet felső szintű zavarai ellenére igyekeztek működőképes mederben tartani az ÚNK-t.

A szervezeten belül egy bizalmat élvező középvezető zaklatási ügyéről is beszélnek, amely az Emmihez is eljutott, de a botrányt kerülendő inkább elsüllyesztették az ügyet, így – elbeszélgetve az érintettel – nem jutott nyomozati szakaszba. Értesülések szerint – nagyjából épp a #metoo-kampány idején – Novák Katalin államtitkár és a nem hivatalosan meggyanúsított személy informális találkozója után az érintett egy időre betegszabadságra ment, de nem bocsátották el.

A történet ismerői szerint a helyzet jól jelzi, mennyire nem szakmai alapúvá vált az alapvetően támogatandó célra létrejött szervezet. A jelenlegi helyzetben azt sem tartják kizártnak, hogy ha meg nem is szűnik, de jelentős átszervezés elé néz az ÚNK, amely még szorosabban az Emmi alá kerülhet.

Kérdéseinkkel az ÚNK ügyvezetőjéhez Vincze Gézához fordultunk, aki egyelőre – ahogy korábbi cikkünket megelőző megkeresésünkkor – nem reagált levelünkre.

Borítókép: A zánkai Új Nemzedék Központ fõépülete az elõtérben Teleki Blanka szobra. MTI Fotó: Nagy Lajos