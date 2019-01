A túlóratörvényhez kapcsolódó demonstrációk egyik fontos helyszíne lett az MTVA Kunigunda utcai épülete, Több ellenzéki képviselő ment már be oda, volt, akivel a biztonsági őrök is dulakodtak. A DK hivatalos személy elleni erőszak miatt fel is jelentette a köztévé biztonsági őreit. A rendőrök több esetben tanúi voltak annak, hogy kényszert alkalmaznak a képviselőkkel szemben az őrök, mégsem avatkoztak be.

Az MTVA-ban történt eseményekről a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Kocsis-Cake Olivio írásban kérdezte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy: „miért tagadta meg az intézkedést a rendőrség az MTVA törvénysértő biztonsági őreivel szemben?”

Pintér a válaszában, amit a Hvg.hu vett észre, azt írta, hogy "ha egy közintézmény az országgyűlési képviselő megítélése szerint nem – vagy nem maradéktalanul – biztosítja a belépést vagy az épületben tartózkodást, a megsértett jogosultság érvényesítésére, annak kikényszerítésére a rendőrség hatáskörrel nem rendelkezik.”

Válaszában egyébként leszögezte, hogy az Országgyűlésről szóló törvény biztosítja a képviselőknek, hogy közintézményekbe bemehessenek, és azt is írta, hogy a dulakodással kapcsolatban több feljelentés is érkezett a rendőrségre, ezeket mind továbbították az ügyészségnek.

(Borítókép: Hadházy Ákos próbál bejutni az MTVA Kunigunda utcai épületébe, miután a biztonságiőrők kitették onnan 2018. december 17-én. Fotó: Bődey János / Index)