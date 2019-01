Szijjártó szerint az ENSZ és az EU állításával szemben nőtt a migrációs nyomás

Az ENSZ és az EU tisztviselői megpróbálnak elaltatni bennünket, de a migrációs nyomás nem csökkent, hanem éppen ellenkezőleg, nőtt az elmúlt időszakban, ezért továbbra is kőkemény fellépésre van szükség a nyugat-balkáni migrációs útvonal zárva tartása érdekében

- mondta az MTI-nek telefonon Szófiából adott nyilatkozatában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közölte: Törökországban tavaly 50 százalékkal több illegális bevándorlót fogtak el, mint 2017-ben; 175 ezerről 265 ezerre nőtt a feltartóztatottak száma. Spanyolországban 57 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel, ami a duplája a 2017-es számoknak, és Cipruson is ugyanilyen léptékű emelkedést tapasztaltak. Emellett a görög-török szárazföldi határon is folyamatosan emelkedik az érkezők száma.

Tehát a migrációs nyomás tovább nőtt az elmúlt időszakban, ellentétben azzal, amit próbáltak róla hazug módon beállítani.

A politikus arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadásával, illetve azzal, hogy Brüsszel újabb elosztási mechanizmusokra vonatkozó javaslatokon töri a fejét, a migrációs folyamatok újabb bátorítást és ösztönzést kaptak, ezért a migrációs nyomás veszélye továbbra is jelen van, sőt, egyre súlyosabb.

A miniszter kiemelte, hogy Bulgária Magyarországhoz hasonlóan közelít a kérdéshez, és hasonlóan kerítést emelt a határon, hogy megállítsa az illegális bevándorlási folyamatokat, és megvédje az ország és polgárai biztonságát.

A miniszter Mladen Marinov bolgár belügyminiszterrel és Ekaterina Zaharieva külügyminiszterrel találkozott Szófiában. A miniszter kiemelte, hogy Bulgária sem szavazta meg az ENSZ globális migrációs csomagját, hanem tartózkodott a szavazáson.

Kitért a miniszter arra is, hogy egyetértettek bolgár kollégáival abban, hogy az Európai Unióban továbbra is jelen van a kettős mérce, például az Oroszországhoz fűződő viszony és az energiapolitika terén. Egyetértettek abban is, hogy a Törökországba érkező orosz gázt el kell juttatni Közép-Európába, és Bulgária el fogja végezni az ehhez szükséges beruházásokat.