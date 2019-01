32 zsákban férnek el Portik hangfelvételei

A rendőrség nem kevesebb, mint 32 zsáknyi bűnjelet, javarészt hanganyagot ásott elő a minap Portik Tamás múltjából - írja a Válaszonline.

A cikk azért is érdekes, mert a szerzője jegyezte azt az írást a Heti Válaszban annak idején, ami Gyárfás Tamás meggyanúsítása után először írt arról, hogy hamarosan egy, a Gyárfás-sztorinál lényegesen nagyobb bűnügyi szenzációtól lesz hangos a sajtó. A Heti Válasz forrásai "Gyárfás meggyanúsításakor azért bátorkodtak kvázi beígérni a nagyobb szenzációt (értsd: a 32 zsákos fogást), mert már pontosan tudták, hogy Portiknak van valahol egy raktára, illetve a raktárosait is azonosították, ám a helyszín pontos „bemérése” csak decemberre sikerült" - írja most a szerző.

"Gyárfás Tamás 2018 tavaszán egyetlen bűnjelzsáknyi információ alapján lett gyanúsított a Fenyő-gyilkosság ügyében, és már ez is rengeteg adatnak tűnt. Most újabb 32 darab, félembernyi méretű Portik-zsákunk lett hirtelen" - mondta a lap forrása. A Válaszonline szerint tavaly tavasszal még csak annyit tudtak, hogy közel ötven (!), 2000 és 2004 között rögzített hangfelvétel alapján gyanúsították meg a nyomozók Gyárfást. "Tavaszi cikkünkben azt is egyértelművé tettük, hogy a frissen kirobbant botrány csupán egy még nagyobb horderejű történet mellékmozzanata. Konkrétumokat azonban nem írhattunk, mivel ezek akkor még minősített adatok voltak" - írja a lap.

A Válaszonline-nak egy belügyes forrás lényegében ugyanazt mondja, mint amit az Indexnek a Portikhoz egykoron közel álló, az alvilágban otthonosan mozgó forrásaink állítottak: azt, hogy Portik messze nem volt akkora keresztapa, mint amekkorának sokan beállították őt.

Aki ilyen szorgos munkával rögzíti az üzleti partnereivel, tettestársaival folytatott beszélgetéseket, nyilvánvaló, hogy üzemszerű zsarolóként éli az életét. Egy igazi nagyhal, mint például Vizoviczki László, nem szöszölt ilyesmivel, kiépítette a rendszerét az éjszakában, és hagyta befolyni a milliárdokat. Portik ehelyett a felvétel- meg a stopgombot nyomogatta a diktafonján

– mondta a Válaszonline interjúalanya. A lap hozzátette: mivel a temetői adathordozóraktárban régi kazettát, flopi- és kompaktlemezt, illetve pendrive-ot is találtak a nyomozók, valószínűsíthető, hogy legalább 15-20 évnyi anyag pihen a bűnjelzsákokban.

Péntek reggeli cikkünkben arról írtunk, hogy információnk szerint 2017 nyarán Portik Tamás élettársa adta át a hangfelvételt annak a D. Istvánnak, aki aztán S. Gáborral és a szlovák Imrich K.-val közösen még annak az évnek a végén megzsarolta Gyárfást. Ugyanez a kör aztán tavaly nyáron újra elkezdte zsarolni az ekkor már a Fenyő-gyilkosság miatt gyanúsítottá vált egykori úszószövetségi elnököt. Egy korábbi cikkünkben pedig azt tártuk fel, hogy az MSZP-t is megjárt D. Istvánt jól ismerte az egykori olajos alvilág, míg társa, S. Gábor nem is olyan régen még egy állami nagyvállalat vezére volt, ráadásul fideszes hátszele van.