Meghívta a homoszexualitás kigyógyításában hívő jobbosokat a Háttér Társaság

Az M5 tévécsatorna “Ez itt a kérdés…” című műsorának 2019. január 16-i adásában megtévesztő, ártalmas és rosszindulatú állítások hangzottak el a homoszexualitással és az LMBTQI emberekért dolgozó szervezetekkel kapcsolatban. A homoszexualitás nem betegség, ezért gyógyítani nem lehet és nem is kell, írja a Háttér Társaság azután, hogy a a köztévében tudománytalan és felületes beszélgetést folytattak a homoszexualitásról.

“A médiaalkotmány kifejezetten tiltja a kisebbségi csoportokkal szembeni gyűlöletkeltést és kirekesztést. Álláspontunk szerint egy csoport betegnek címkézése kimeríti a kirekesztés fogalmát” - mondta el Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője.

Szerinte a pszichiáterek, a pszichológusok etikai szabályzata is előírja, hogy csak tudományos alapokon álló terápia elfogadott. "Ha egy orvos vagy pszichológus a melegség gyógyítását vállalja, etikai eljárás kezdeményezhető ellene” - mondta.

Szerintük aggasztó, hogy „a közmédia szándékosan úgy szerkeszt adást, hogy abban kifejezetten félrevezető, sőt káros állítások ellenvélemény nélkül jelenjenek meg”.

Bár az “Ez itt a kérdés…” botrányos adása egy három hónappal ezelőtti konferenciáról szólt, a Háttér Társaság mégis csak az adás napján kapott meghívást. Ha a műsor készítőinek az lett volna a célja, hogy valóban megismerjék Magyarország legnagyobb LMBTQI szervezetének az álláspontját, akkor három hónapjuk lett volna arra, hogy időpontot egyeztessenek. Egyértelmű, hogy az aznapi meghívással csak az volt a céljuk, hogy a Háttér Társaságot lehetőleg olyan színben tüntessék fel, mintha vitaképtelen lenne, írja a szervezet.

De szerintük van jövője a párbeszédnek, ezért beszélgetést szerveznek “Ez itt a válasz! Pszichológusok az LMBTQI személyek segítéséről” címmel. A résztvevők Faix-Prukner Csilla, a Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat szupervízora, Németh Ádám, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójának elnöke és Lászlóffy Julianna klinikai szakpszichológus.

„Az eseményre szeretettel várjuk a Trombitás Kristófot, Szőnyi Szilárdot és Hodász András atyát is, így remélik, hogy az “Ez itt a kérdés…” stábja is tudósít majd, így a műsor nézőihez is eljut a pszichológus szakma álláspontja" - írják.