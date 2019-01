A férfi vadászpuskát tartott az offroadozók fejéhez, majd perelt jó hírnév megsértése miatt

Eltört a válla, de a karján és a nyakán is megsérült a harapások miatt. Már kiengedték a kórházból.

Egy négy évvel ezelőtti sokkoló történetet elevenített fel a Nyugat.hu amiatt, hogy első fokon pert nyert ebben az ügyben: a sárban elakadt vadászok nekik segíteni akaró offroadosokra fogtak fegyvert Ikervár külterületén 2015 márciusában. A videón is látható eset miatt a vadászok perelték a lapot.

A Nyugat.hu a periratok alapján írta meg, hogy pontosan mi történt: „a hivatásos vadászként tevékenykedő apa területellenőrzést tartott a vadásztársaság területén (...) Vele volt sportvadászként felesége, fia és annak barátnője is, akik dúvad vadászatra indultak. Az ellenőrzés során vette észre a két off-roadozó terepjárót. Négy fiatal ült a két autóban, akik a közforgalom elől semmilyen táblával el nem zárt mezei úton furikáztak.

A vadászok elakadtak a sárban kocsijukkal, az off-roadozók pedig ezt látván felajánlották, hogy segítenek kihúzni az autót. A hivatásos vadász megragadta az alkalmat és kérdőre vonta őket, valamint igazoltatni akarta őket. Arra kérte az első kocsi sofőrjét, hogy állítsa le az autót, ő azonban ezt nem tette meg. Igaz, a motor járt, de az autó nem mozdult. A vadász az autó bal oldali ajtajához ment, benyúlt a lehúzott ablakon, hogy elfordítsa a slusszkulcsot, mindeközben pedig fia egy sörétes vadászpuskával a gépjármű vezetőjére célzott, fejmagasságban.

Ennek a MERKEL típusú, vélhetően 20/70-es kaliberű lapátcsövű, letörhető csövű fegyvernek a tartására a perbeli esetben a fiú engedéllyel nem rendelkezett. Mindezek ellenére a fegyvert a vállához tartotta és jobb mutatóujját az elsütött billentyű magasságába helyezte. Amikor a fegyver a célzóállásból kikerült, azzal a mozzanattal együtt a jobb hüvelykujjával olyan mozdulatot tett, amely arra utal, hogy a fegyver biztosítóját hátrahúzza, vagyis bebiztosította.

Ettől persze megijedtek az autókban ülők, így le is állították mindkét kocsi motorját, majd igazoltatta őket a vadász. Ezalatt fia visszahúzta a fegyvert a kocsiból és visszament saját autójukhoz, közben pedig megtörte fegyverének csövét. Ez egy szakszerű vadászmozdulat, amit akkor kell alkalmazni, ha töltött fegyver van az embernél. Aztán visszament a terepjáróhoz és ismét az előbb említett vadászmozdulatot végezte el.

A csőfar végében sárga színű, kör alakú tárgyak voltak, ami azért is érdekes, mert az effajta fegyver töltényeinek döntő többsége sárgarézből készült hüvelytalppal rendelkeznek. A vadász fia pedig azt vallotta, hogy puffer volt a fegyverben, ami viszont fekete műanyagból és ezüst színű alumíniumból készül. Tehát a fegyverben nagy valószínűséggel kaliberazonos töltény volt.”

A bemutatott vadászincidens után a vadászcsalád helyreigazítási kérelmet nyújtott be a Nyugat.hu-hoz valamint a hírt szemléző és az RTL-hez is, mert szerintük a média megsértette jóhírnevüket. A kérelmet a lap elutasította, de felajánlotta, hogy a vadászok is elmondhatják az álláspontjukat, ők azonban nem éltek vele, hanem bírósághoz fordultak.

A Nyugat.hu azt írta, hogy „a videót nem rövidítettük le, nem vágtuk meg. Ahogy kell, kitakartuk a felvételen szereplők arcát, hangjukat eltorzítottuk, így senki sem ismerhető fel. Ezt pedig a bíróság is jogszerűnek ítélte”.