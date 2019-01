Azt kérte egy nőtől a csaló, hogy tegyen 17 millió forintot a kukába

Több mint 17 millió forintot csalt ki egy 89 éves nőtől egy férfi, aki hitközségi megbízottnak adta ki magát. Az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen.

A 63 éves férfi tavaly május 1-jén telefonon hívta fel az idős asszonyt. Álnéven mutatkozott be és azt mondta: a hitközség megbízottjaként segít az asszony megtakarítását biztonságba helyezni. A férfi azt állította, az idős asszonyt is lehallgatják, a pénze a bankban és otthon is veszélyben van. A vádlott azt ígérte, hogy a pénz átvételéről elismervényt ad.

A nő hitt a férfinak, és a következő napokban beváltotta értékpapírjait, kivette a bankból devizáját, és megtakarításait. A pénzt ezután a férfi útmutatásának megfelelően három részletben a XIV. kerület, Fogarasi úton található parkban lévő kukában helyezte el. A vádlott mindegyik alkalommal kivette a pénzt és telefonon mindig megnyugtatta az idős asszonyt, hogy vagyona így biztonságba került.

A férfi tavaly május 9-én, egy utcai telefonfülkéből újabb összegeket próbált meg kicsalni a nőtől, amikor a megfigyelést végző rendőrök elfogták.

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a férfi ellen jelentős kárt okozó a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idő koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Ezért a bűncselekeményért öt évig terjedő szabadságvesztést lehet kiszabni. A férfi letartóztatásban van.