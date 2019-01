Szerdára az egész ország fehér lesz

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerda délelőttre várhatóan az egész országot beborítja majd a hó.

Egy mediterrán ciklon melegfrontja az éjszaka érkezik meg, és az ország fölé országos havazást hoz. A hóesés fokozatosan terjed észak felé, legkésőbb az Északi-középhegység térségét érheti el.

A legtöbb friss hó a déli megyékben valószínű,

a déli határvidéken akár 15 centi hó is eshet, napközben a legtovább az ország északi, északnyugati felén havazhat.

Aztán dél felől fokozatosan megszűnik a csapadék. A havazás miatt szerdára Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Csütörtökön napközben általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A déli óráktól egyre többfelé várható csapadék: elsősorban nyugaton valószínű hó, máshol főleg havas eső, eső, néhol ónos eső is hullhat. A hőmérséklet napközben 0 és plusz 5 fok között alakul.

Várhatóan a hétvégére és a jövő hétre is marad az igazi téli idő várható, az ilyenkor szokásosnál is hidegebb lesz, lesz csapadék is, a Dunántúlon nagyrészt hó. (MTI)

Borítókép: MTI/Máthé Zoltán