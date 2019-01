Sok diáknak mindene bennégett a kollégiumi tűzben

"Füstszagot éreztem, majd hallottam, hogy a folyosón többen is rohannak és hangosan kiabálnak, hogy tűz van, tűz van. Azonnal vettem a kabátom és a táskám, majd gondolkodás nélkül én is futni kezdtem" – meséli az Indexnek a Ráday utcai kollégium egyik lakója, aki szerda este épp a szobájában volt, amikor tűz ütött ki a háromszintes épületben.

A Ráday utca 28. szám alatt található kollégiumban egyelőre tisztázatlan körülmények között csaptak fel a lángok, száz tűzoltó több mint két órán keresztül oltotta az épületet, olvasható a Katasztrófavédelem honlapján. Az épületben található a Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is, azt egyelőre nem tudni, hogy ezekben a részekben mekkora kár keletkezett. A Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumának 130 lakója van, ebből 80 ember tartózkodott szerda este az épületben. Minden diák ki tudott menekülni, egy elszállásolt középkorú férfi azonban a lángok között meghalt, írja a reformatus.hu. Az Indexnek nyilatkozó diákok úgy tudják, egy külföldi vendég lehet az áldozat, a kollégium ugyanis néhány üresen álló szobát ki szokott adni.

Csütörtök délelőtt még mindig átható füstszag terjeng az épület körül, a kollégiumot a rendőrség lezárta, és csak az előtérbe lehet bejutni, ahova percenként lépnek be a kollégisták, a hozzátartozók és az érdeklődők, hogy friss híreket kapjanak, vagy megpróbáljanak feljutni az épen maradt tárgyaikért, ruháikért. Senkit nem engednek be, információink szerint az épületben nincs gáz és villany, a károkat és a tűz okát jelenleg is szakemberek vizsgálják.

A Markusovszky téren – az épületnek azon az oldalán, ahol felcsaptak a lángok – meg-megállnak a katasztrófa-turistáskodó bámészkodók, kutyasétáltatók, óvodás csoportok, és hosszasan nézik a károkat. "A második emeleten van a szobánk" – mutat az egyik teljesen kiégett, koromfekete ablakra egy lány. Barátnőivel kialvatlanul, zaklatott állapotban állnak a rendőrségi szalag előtt, és közösen felidézik a néhány órával korábbi eseményeket. Azt mesélik, az épületben még csak a füstöt érezték, az udvarról azonban jól láthatóak voltak a hatalmas lángok. "Öt perc alatt történhetett az egész.

Ahogy kiértünk, kerestük egymást, néztük, hogy megvan-e mindenki.

A kollégium lakóinak SMS-ben vagy telefonon kellett jelezniük, hogy rendben kijutottak az épületből. Az egyik lány azt mondta az Indexnek, a híresztelésekkel ellentétben nem szólt a tűzjelző, a diákok úgy értesítették kollégiumi társaikat, hogy kiabálva végigrohantak a folyosókon. Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem stratégiai rektorhelyettese ezt később megkeresésünkre cáfolta, szerinte egész éjszaka hangosan szólt a tűzjelző, nem volt vele semmi probléma.

Dávid szobája a kollégium harmadik emeletén van, pont a tűz által leginkább érintett épületrészben. "Reggel elmentem munkába és utána találkoztam a barátaimmal. Este tíz után értem a kollégiumhoz, akkor már oltották a tüzet" – mondja.

Nem hiszem, hogy bármilyen cuccom is megmenekült volna, gyakorlatilag mindenem benn égett. Egy barátomnál tudtam aludni éjszaka és ő adott mára tiszta ruhákat.

Dávid a hétvégén hazautazik szüleihez Tiszakécskére és kitalálja, hosszabb távon hogyan tudja megoldani a lakhatását. Az a hátizsákja maradt csupán, amivel munkába ment.

Az Indexnek nyilatkozott egy szemtanú, aki szerda este néhány házzal odébb, egy étteremben ült, amikor meghallotta a tűzoltóautók szirénázását. "Az egész utcát és a teret füst borította, alig lehetett bármit is látni.

A diákokat kiterelték a Ráday utcára, egy részük pedig a Kálvin térre ment imádkozni"

– meséli és mutatja a fotókat, amit a tűzről készített.

Az utcát az oltás idejére lezárták, több lakóépületet és a kollégiummal szomszédos vendéglátóhelyeket kiürítették. "Egyszer csak elment a villany, majd nem sokkal később bejött egy rendőr, és mondta, hogy azonnal ki kell üríteni az éttermet és be kell zárni" – meséli az étterem egyik felszolgálója.

Délután sajtótájékoztatót tartott Bogárdi Szabó István református püspök, ahol elmondta, az épület használhatatlan állapotban van, a leégett részeket újra kell építeni. Orbán Viktor miniszterelnök reggel felhívta telefonon és biztosította, hogy a kormány segítséget nyújt a károk elhárításához és az épület rendbetételéhez.

A vizsgaidőszakot felfüggesztettük, a kollégista diákokat hazaküldtük. Azok a diákok, akik még nem végeztek a vizsgákkal, egyéni tanrend szerint fogják befejezni a szemesztert.

– mondta el Zsengellér József.

Bogárdi megköszönte a beérkezett adományokat. Mint mondta, rengeteg anyagi és tárgyi felajánlást kaptak, amire nagy szüksége van a diákoknak, hiszen sokan papucsban, köntösben menekültek ki az égő épületből. Bácskai János, Ferencváros polgármestere még az este a helyszínre sietett és megnyitotta az önkormányzat épületeit. Mindenkit sikerült elhelyezni, a legtöbb diák barátoknál, rokonoknál tudott megszállni, míg mások befogadó magánszemélyeknél töltötték az éjszakát.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Károli Egyetem gyorssegélyt biztosít a tűzesetben érintett hallgatóknak, hogy szükség esetén ruhát, busz-, illetve vonatjegyet tudjanak venni, az egyetem kétmillió forintot különített el erre a célra.

Frissítés: Az ELTE közleményben ajánlotta fel a segítségét.

A szerda éjszakai tűzeset miatt az Eötvös Loránd Tudományegyetem 60 ideiglenes kollégiumi helyet ajánlott fel a Károli Gáspár Református Egyetem számára, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzata pedig ruhagyűjtést szervez a károsultaknak

- írják.

Borítókép: Huszti István / Index.