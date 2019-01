Érzékenyítő tréningre kötelezték a romákat diszkrimináló biztonsági őröket

Érzékenyítő tréningre mennek a REMIX Disco romákat diszkrimináló biztonsági őrei és kollégáik az Egyenlő Bánásmód Hatóságon született megállapodás értelmében – írja az aHang.

Tavaly januárban a budapesti REMIX biztonsági őrei megtagadták a belépést egy fiatalokból álló – nem ittas, nem bedrogozott, megfelelően öltözött – roma társaságtól. Mivel rajtuk kívül mások bejuthattak a szórakozóhelyre és a házirendre hivatkoztak az őrök, ezért arra következtettek, hogy roma származásuk miatt diszkriminálja őket a hely.

Következtetésük helyességét erősítette meg pár hónappal később az a tény, hogy ugyanerre a helyre nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma származású tagjait. Ők nem tettek feljelentést, Kiss Márió, a korábbi eset egyik elszenvedője viszont igen, ahogy egy másik diszkrimináló szórakozóhely esetében is, ahova ősszel nem engedték be.

Az októberben a Gozsdu udvarban történt esetet egy hangfelvétel is őrzi, amely alapján egyértelmű, hogy a társaság tagjainak nem ad megfelelő magyarázatot a biztonsági őr, hogy miért nem mehetnek be a helyre.

A januári, REMIX Discoban történt esetnek péntek délelőtt zajlott a tárgyalása az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. A tárgyalás megegyezéssel zárult: a szórakozóhely minden biztonsági őre két hónapon belül egy az UCCU Alapítvány által szervezett érzékenyítő képzésen fog részt venni, ettől reméli az EBH, hogy a jövőben megváltozik a romákkal szembeni hozzáállásuk.