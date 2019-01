Gábor három trafikot is kifosztott, majd lebuktatta a kabátja

A főváros XII. kerületében egy héten belül két dohányboltot is kifosztottak. Mindkét lopás a hét végéhez közeledve, pénteken (11-én és 18-án), a kora délutáni sötétség beálltával, öt óra körül történt. A tolvaj módszere is ugyanaz volt: vásárlást színlelve mindkét esetben elterelte az eladók figyelmét, belépett a pult mögé, és kiürítette a pénztárakat.

Legközelebb azonban már nem várt, csak hat napot, és 24-én este hat körül ismét lecsapni készült. De a rendőrök résen voltak, és egy bejelentés nyomán „intézkedés alá vonták K. Gábort. A férfi megpróbált elmenekülni és közben megszabadulni a kabátjától, amiben a korábbi lopásokat is elkövette” – olvasható az akcióról kiadott rendőrségi közleményben.

A rendőrök a férfit elfogták és előállították a XII. kerületi rendőrségre. Itt az is kiderült, hogy Gábor már január 9-én is kirabolt egy dohányboltot, csak Zuglóban. Akkor a kassza tartalma mellett az eladó mobiltelefonját is magával vitte.

A nyomozók a férfit lopás gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, közölte a rendőrség.