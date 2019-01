Több utas csomagját is Dubajban hagyta a Wizzair

"Most hajnalban fél óra késéssel 1:22-kor érkeztünk egy WizzAir járattal (W62498) Budapestre Dubajból. 15-20 perc várakozás után közölték hogy az összes utas feladott poggyásza Dubajban maradt. Mindenkitől egyesével jegyzőkönyvet vettek fel (fél 4-re értünk haza), hogy mikor kapjuk meg a csomagokat, arról semmilyen tájékoztatást nem kaptunk"

- írta ma nekünk egy olvasónk, majd telefonon hozzátette, hogy Dubajban annyit mondtak, hogy kicsit késve fognak megérkezni Budapestre az időjárás miatt, de a feladott csomagokról senki egy szót nem mondott nekik sem ott, sem az út során.

Akkor jelent meg egy férfi az információval a budapesti repülőtéren, amikor a futószalag mellett várták a csomagjaikat. Majd jött az egyesével történő jegyzőkönyvezés. Egy linket kaptak, ahogy név és azonosító használatával majd megnézhetik, hol tart a dolog, illetve annyit mondtak, ha megérkeznek a csomagok, futárszolgálat viszi majd ki a megadott címre.

Kerestük a Wizzairt, hogy megtudjuk, mi történt, a cégtől a következő közleményt kaptuk:

"Az erős ellenszél miatt megnövekedett fogyasztás és a Budapestre előre jelzett hó miatt a Wizz Air W6 2498-as számú, Dubaiból Budapestre közlekedő járatának a szokásosnál több üzemanyaggal kellett elindulnia. Ezért, illetve a feladott poggyászok szokatlanul nagy mennyisége és tömege miatt néhány utas poggyászát felszállás előtt kirakodták, hogy a repülőgép a megengedett súlyhatáron belül maradjon. A légitársaság mindent megtesz, hogy a következő, január 29-i járattal minden hiányzó poggyászt eljuttasson az érintett utasokhoz."

Tavaly szeptemberben ugyanez megtörtént a Wizzair utasaival, ugyanezen a járaton. Akkor is a rossz időjárási körülmények miatt kellett többet tankolnia a gépnek, és a súlyból a csomagoknál kompenzáltak, ezért több utasnak nem érkezett meg a csomagja. De igazán nagy formában a Ryainair volt 2018 nyarán a Kanári-szigetekre közlekedő járatával: először július 15-én csinálta meg, hogy 70-80 utas érkezett meg csomagok nélkül Las Palmas repülőterére, és napokig így is nyaraltak ott, majd egy héttel később 22-én is megismételte ugyanígy, ugyanazon a járaton. Ennek okairól, a túlsúlyos gépes magyarázatról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

A Wizzair nekünk küldött közleményében még azt írta:

"A Wizz Air Légi személy- és poggyászfuvarozási üzletszabályzatának megfelelően kérjük kedves utasainkat, hogy amennyiben poggyászuk nem érkezik meg az őket fuvarozó járattal, a tranzitterület elhagyása előtt töltsenek ki egy poggyász-rendellenességi jegyzőkönyvet, illetve jelentsék be kárigényüket a wizzair.com weboldalon, hogy a Wizz Air ügyfélszolgálata mihamarabb kapcsolatba léphessen velük. Ha ezt megtették, az érintett utasok számlákkal bizonyított kiadásait ésszerű mértékig megtéríti a légitársaság. A Wizz Air őszintén elnézést kér az okozott kellemetlenségekért, de utasaink, személyzetünk és repülőgépeink biztonsága továbbra is a legfontosabb számunkra.”

