Nem minden nemzeti konzultáló támogatná jobban az anyákat

Meglepően „alacsony” támogatottsággal zárt két idevágó kérdés a legutóbbi, „családvédelmi” nemzeti konzultáción. Miközben ugyanis a kormány hivatalosan csak a kérdőívet visszaküldők végső létszámát – 1,38 millió állampolgár – közölte eddig, a kormánymédiában terjedni kezdett a konzultáció részletes eredményéről információkat ígérő dokumentum (pdf).

A beszámoló annyit tartalmaz, hogy határidőre 1 millió 382 ezer 294 magyar választópolgár küldte vissza érvényesen kitöltve a konzultációs nyomtatványt, és ők válaszaikkal tökéletesen alá is támasztották a kormány korábbi álláspontjának helyességét, hiszen „a magyarok szerint a demográfiai nehézségeket családpolitikával kell megoldani, nem pedig bevándorlással". Ezt egyébként maga Orbán Viktor árulta el múlt heti rádióinterjújában, amelyben a résztvevők számát és véleményét ismertette.

Miközben pedig a Nemzeti Konzultáció hivatalos oldalán egyelőre még mindig az a tájékoztatás szerepel: annak „eredményeit hamarosan feldolgozzuk”, a propagandamédia Orbánt követve pénteken elkezdte közzétenni a „részletes eredményeket” ígérő beszámolót.

A dokumentumból kiderül, hogy még a leglelkesebb konzultálók körében sem teljes az egyetértés. A legnagyobb népszerűséget az

Egyetért-e Ön azzal, hogy gyermekeink szellemi, lelki és fizikai fejlődése olyan érték, amelyet a magyar államnak is védenie kell?

– kérdőjellel zárt állítás érte el. Ezt ugyanis a válaszadók 99,38 százaléka teljes mellszéllességgel támogatni tudja – ennek nyomán egyébként Orbán fel is kérte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozza ki a „koncepciót, amely egységes keretbe foglalja a gyermekvédelem legfontosabb modern kori kihívásait és a rájuk adható kormányzati válaszokat”.

A konzultáció kérdései között „csak” másodikként zárt az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni?", amelyre a válaszadók 99,18 százaléka igennel felelt. Harmadik legtámogatottabb az otthonápolás munkaként történő elismerését érintő, könnyen valódi kérdésként értelmezhető felvetés volt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a beteg gyermeküket otthon ápoló családtagok nagyobb támogatást kapjanak?”. Ezt a felvetés 98,79 százaléka az érvényesen konzultálóknak szintén támogatta. Majdnem ennyien, azaz 98,78 százaléka a válaszadóknak azt a nehezen értelmezhető kérdést is támogatandónak ítélte, miszerint: „Egyetért-e Ön azzal az alapelvvel, miszerint a gyermeknek joga van anyához és apához?”

Sokakban kérdést vethet persze fel a konzultáció hitelessége kapcsán, hogy a többi kérdésbe burkolt kormányzati álláspont is 90 százalék feletti támogatottságra tett szert, sőt 98 és 95 százalék közötti helyeslést kapott gyakorlatilag minden. Így természetesen az is, hogy „az új család- támogatási programokat a továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni”, továbbá „a fiatal házaspároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez”, ahogyan az is roppant népszerű, hogy „több gyermek vállalása esetén több támogatást kell adni” az egyes családoknak. Csak két kérdés maradt el a csaknem maximális támogatottságtól:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni?” – Ezt „csak” 93,37 százalék helyeselte, míg a többiek, 89 595-an nemet válaszoltak. „Támogatja-e Ön azt, hogy az állam ismerje el a valódi főállású anyaság intézményét?” E mellé 93,72 százalék állt be, míg a válaszadók közül 85 678-an elutasították.

Nagy kérdés, hogy a nemzeti konzultáció eredményei nyomán tehát a kormány milyen intézkedésekről dönt.