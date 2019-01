Újabb kellemetlen anyag került elő Sneider Tamásról a kormánymédiában

A kormánypárti Hír TV ismét előállt egy Sneider Tamásra nézve kellemetlen felvétellel. A csatorna egy hete mutatott be egy videót, amelyen a Jobbik elnökének esküvőjén a politikus nyakában ülő felesége többek között náci karlendítést idéző mozdulatokat tesz. Sneider a videóról azt mondta, hogy a felesége nem gondolja magát nácinak, csak viccelődtek, a videót leközlésével kapcsolatban pedig feljelentést tesz.

A Hír TV most egy olyan hangfelvételt közölt, amelyen Sneider a következőket mondja: „Ugyanis valóban, már az elején elmondtam, én tudok egy kicsit a nép embere lenni, a nép gyermeke, eszünk egy kis bográcsot, bográcsolunk, így, úgy, amúgy, másrészt pedig én tudok lenni az úgynevezett erős ember kategóriája. Aki meg tudja védeni az országot, az embereket, satöbbi.

Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök...”.

A csatorna szerint a felvétel fél évvel Sneider elnökké választása után készült. Mivel a politikust 2018 májusban választották meg a Jobbik élére, a felvétel november környékén készülhetett.

Az esettel kapcsolatban több kérdést is küldünk a Jobbik sajtóosztályának. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Sneider vállalhatónak tartja-e felvételen elhangzottakat, ki rögzíthette a beszélgetést, mikor és milyen körülmények között készülhetett az. Illetve azt is megkérdeztük, hogy a párt szerint megjelenhetnek-e további hasonló felvételek kormánypárti médiában vagy máshol. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Amióta a Jobbik a túlóratörvény elfogadása után egy-egy ügyben együttműködik más ellenzéki pártokkal, és azt is kimondták, hogy az önkormányzati választásokon is hajlandóak koordináltan jelölteket állítani, Sneidert nagy erőkkel támadja a kormánypárti sajtó. Többek között a 90-es évek eleji skinhead-ügyeit is elővették és részletesen taglalják. Ennek hátteréről itt írtunk részletesen.