A KDNP betiltaná a telejósdákat

A KDNP "jósdastopot" szeretne elérni, ezért a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak, kérve a szolgáltatók tevékenységének alapos vizsgálatát - írja az MTI.

Harrach Péter, a párt frakcióvezetője szerdán sajtótájékoztatót tartott Budapesten Rétvári Bence KDNP-alelnökkel közösen, ahol a sok 100 forintos percdíjért gyógyító energiát "küldő" csalókról beszéltek, akik jószándékú embereket csapnak be.

2017-ben a médiahatóság (NMHH) vizsgálta a kérdést, és megállapította, hogy nyilvánvaló a kiszolgáltatott emberek megtévesztése.

Rétvári kitért arra, hogy nagyon sokfélék az ígéretek:

van, aki azt hirdeti, hogy az angyalok segítségével gyógyít,

vagy választ ígér arra, hogy mikor nézhet valaki anyagi örömök elé.

Mások pénzbevonzó kódokat ígérnek vagy lottóhoroszkópot reklámoznak;

van, aki önmagát egy görög istenről elnevezve a teljes bőséget vagy a jövő titkának megismerését ígéri.

Rétvári szerint társadalmi igény nem mutatható ki a szolgáltatás iránt, s nem lehet más emberek becsapására építeni egy üzletet.

Harrach Péter és Rétvári Bence a párt nevében a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordult, hogy vizsgálják ki ezeket a szolgáltatókat. Beszéltek egy korábbi akciójukról is, amikor termékbemutatók kapcsán cselekedtek, s utána a joghézagot érintően törvénymódosításokat kezdeményeztek. Most is azt kérik, a hatóság járjon utána, hol szabálytalan, törvénytelen ezen szolgáltatók tevékenysége.