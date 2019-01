Kiszámoltuk, mennyi pénzt szedett be eddig az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártoktól

A 2018-as választási kampány után az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2019-ben is ott folytatja, ahol abbahagyta. Néhány hónappal az Európai Parlamenti választások előtt kezdeményezték a Momentum és a Párbeszéd állami támogatásának felfüggesztését, és nagyon úgy néz ki, hogy a Kétfarkú Kutyapárt is hasonló ösvényre lép, miután az ÁSZ megállapította, hogy a "tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmak betartása nem volt átlátható és elszámoltatható". A Fidesz és a KDNP gazdálkodásában eközben mindent rendben találtak.

Nehéz követni, melyik pártnál mekkora értékű szabálytalanságokat tárt fel a számvevőszék, ezért összeszedtük, hogyan teljesített eddig ezen a téren a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője által vezetett szervezet.

Az ÁSZ hivatalosan nem bírságol vagy büntet, ugyanakkor 2014. január 1. óta megállapíthatja, hogy egy párt mennyi tiltott támogatást fogad el. "A megállapított tiltott támogatás jogkövetkezményeit sem az ÁSZ, hanem a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg, érvényesítése pedig a törvényben meghatározott hatóságok, így a Magyar Államkincstár, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kizárólagos jogköre" - írta kérdésünkre az ÁSZ sajtóosztálya.

2014 óta az ÁSZ nyolc esetben állapított meg tiltott vagyoni támogatást, az alábbi értékekben:

MSZP: 5,07 millió forint

Jobbik: 331,6 millió

DK: 8,24 millió

Együtt: 9,7 millió

LMP: 4,42 millió

Liberálisok: 6,2 millió

Párbeszéd: 7,5 millió

A fenti összegek duplázódnak, mivel a törvény szerint az ÁSZ által megállapított tiltott támogatást nemcsak be kell fizetnie a központi költségvetésbe, hanem ugyanennyivel kell csökkenteni az adott pártok állami támogatását is. Így járunk 745,5 millió forintnál, de ehhez hozzá jön még, hogy az LMP-hez tartozó Ökopolisz Alapítványnál egyszer 4,5 millió forint külföldről érkező támogatásnál találtak szabálytalanságot, a Párbeszédhez kapcsolódó Megújuló Magyarországért Alapítványnál pedig 2,8 millió forint értékben. Az ÁSZ szerint az alapítványok esetében is egyrészt be kell az említett összegeket be kell fizetniük a költségvetésbe, és ugyanennyivel csökkentik a következő negyedévben a támogatásukat. Ezekkel együtt már 760 millió forintnál tartunk.

De ha hozzászámoljuk még, hogy az ÁSZ kezdeményezte a Párbeszéd és a Momentum első negyedéves támogatásának kifizetését, amelyet a pártok nem is kaptak meg, akkor tovább nő az összes. A Párbeszédnek 23, a Momentumnak pedig 33 millió forintot kellett volna megkapnia, ami azt jelenti, hogy különböző tételekben

az Állami Számvevőszék eddig 816 millió forint értékben tárt fel szabálytalanságokat az ellenzéki pártoknál, miközben a Fidesznél és a KDNP-nél mindig mindent rendben talált.

A pillanatnyi állás egyébként hamarosan változhat, mert a Népszava értesülése szerint a Jobbik feje felett egy további 100 milliós büntetés lebeg.

Borítókép: Bődey János / Index.