Már nem csak a recept lesz elektronikus az egészségügyben

A kormány fontosnak tartja, hogy az egészségügyben fellelhető betegadatokat "egy csatornába" terelje, ezért a már működő elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) adatbázisai tovább bővülnek - jelentette be az emberi erőforrások minisztere kedden, Budapesten, írja az MTI. Kásler Miklós elmondta, hogy ehhez 23 milliárd forint áll rendelkezésre az Emberi Erőforrás Operatív Programból.

Öt évre visszamenőleg felöltik a betegadatokat az EESZT-be, továbbá megtörténik a jelenleg is működő adatbázisok - az országos vérkészlet, a védőoltás-nyilvántartások, a várandós és gyermekegészségügyi kiskönyv-nyilvántartás, a személyre szabott sugárterhelés nyilvántartás, valamint a központi implantátum regiszter - beillesztése az egészségügyi felhőbe, mondta a miniszter.

A miniszter beszámolt arról, hogy az EESZT-hez a kórházak és a házi orvosok többsége csatlakozott, a gyógyszertárak pedig 100 százalékban.

Apropó gyógyszertárak: 2018 végén számoltunk be róla, hogy az eredeti tervek szerint 2019 januárjától már csak elektronikus receptet írhattak volna fel az orvosok, amelytől csak néhány kivételes esetben térhettek volna el, de az emberi erőforrások minisztere 12 nappal a határidő letelte előtt kénytelen volt egy évvel meghosszabbítani a papíralapú vények megszüntetését. A rendeletben minden dátumot átírtak egy évvel későbbre.

Az e-recept tesztüzemét másfél évvel ezelőtt kezdték el. Sokat írtunk a bevezetés körüli problémákról, pedig az átállás az elektronikus egészségügyre az utóbbi évek leghasznosabb és legjobb fejlesztése, ami jelentősen megkönnyíti a betegek, az orvosok és a gyógyszerészek helyzetét. Az e-recept lényege, hogy az orvosok a vényt nem egy papírra, hanem egy központi adatbázisba írják be, amelyet a patikában is láthatnak a gyógyszerészek. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) lényege az lenne, hogy a betegek a gyógyszereket egyszerűen a személyazonosság igazolásával is kiválthassák.

Az EESZT ennél persze sokkal többet tud. A központi rendszerbe kerül a beteg ellátási története, a leletei, a CT- és röntgenfelvételek és a beutalók is. Ezeket így nem kell egyik orvostól a másikig cipelni, elvileg minden kezelő orvos láthatja a betegnek azokat az adatait, amelyekre a páciens felhatalmazást ad.

Mint a miniszter most elmondta, a cél, kiterjeszteni a digitális lehetőségeket minden egészségügyi adatra vonatkozóan, hogy azok eljussanak az ellátás minden szintjére. Fontosnak nevezte, hogy az alapellátásban dolgozókat a betegadatok szintjén összekapcsolják a szakellátással és a kórházi ellátással.

Kásler Miklós a fejlesztések között kiemelte az onkológiai és a kardiológiai ellátást. 19 megyei és négy regionális centrumban bevezetik az országos onkológiai informatikai rendszert, amely tartalmazza az összes beteg adatait és az onkoterápiás protokollt is. Ezzel a jelenlegi hatvan napos kivizsgálási idő felére csökkenthető szerinte. Ezen kívül megvalósul a nemzeti kardiovaszkuláris képalkotó hálózat, amelynek révén az ország 21 kardiológiai centrumában megvalósul az egységes leletezés.

Kásler Miklós elmondta azt is, hogy a projektben egy központi távkonzultációs és egy korszerű távgyógyászati rendszer épül, amely támogatja a telemedicinát.

Mint mondta, 250 háziorvos és ötven szakorvos bevonásával zajlik majd a távmonitoring és távkonzílium próbaüzeme, ami nagyjából 15 ezer beteget érint a diabétesz, a magas vérnyomás, a szívritmuszavar, a bőrgyógyászat és az endokrinológia betegségekre fókuszálva.

Az ágazati informatikai infrastruktúra-fejlesztés keretén belül négy pilot intézményben - a debreceni Kenézy Gyula kórházban, a budapesti Szent Margit, Szent Imre kórházba és a szombathelyi Markusovszky kórházban - megújulnak ezen intézmények időpontfoglalási, betegregisztrációs, betegbehívó és -irányító rendszerei.

Ezen kívül létrehozzák az országos központi háziorvosi előjegyzési rendszert, valamint a tüdőrák korai diagnosztizálására egy olyan informatikai rendszert, amely képes lesz az alacsony dózisú CT-felvételek automatikus kiértékelésére és leletezésére is.

A projekt 2017. május 1-től 2020. március 31-ig tart. Az EESZT-hez 2017. november 1-jével csatlakoztak a közfinanszírozott egészségügyi intézmények, a gyógyszertárak, múlt év novemberétől pedig az Országos Mentőszolgálat és a magánellátók. Eddig 500 millió adat került a rendszerbe, és a fejlesztések 2020 után sem szűnnek meg - tette hozzá a főigazgató.