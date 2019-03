Az orosz nagykövet állítja, Orbán nem is került Putyin befolyása alá

Bizonyos politikai erők úgy igyekszenek bemutatni a dolgokat, mintha Orbán Viktor Vlagyimir Putyin befolyása alá került volna, miközben a két vezető kapcsolata teljesen normális és pragmatikus, közölte a PestiSrácok.hu-nak adott interjúban Vlagyimir Nyikolajevics Szergejev. Oroszország budapesti nagykövete szerint mindent kizárólag a nyugati sajtó torzít el, és csakis a rosszindulat miatt tűnhet fel negatív világpolitikai tényezőként Oroszország.

A kormánymédia igencsak megkérdőjelezhető kérdésfelvetései nyomán az orosz nagykövet arról is beszélt, a Budapesttel történő együttműködés közben nem feledkeznek meg Magyarország EU- és NATO-tagságáról, amely különféle korlátozásokkal jár, bizonyos „blokkbeli kötelezettségeket követel meg”, és időnként lényegesen eltérő hozzáállásokban nyilvánul meg több aktuális külpolitikai kérdésben. Ugyanakkor ez a körülmény a gyakorlatban nem okoz leküzdhetetlen nehézségeket, tette hozzá Szergejev.

A sokak által túlságosan bizalminak, sőt nemzetbiztonsági szempontból megkérdőjelezhetőnek tartott Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között kibontakozott kapcsolatról a nagykövet azt mondta:

Ez egy normális, tisztességes kapcsolat a két ország vezetője között. Kétségtelen, hogy mind Magyarországon, mind általában Nyugaton léteznek bizonyos politikai erők, amelyek úgy igyekszenek bemutatni a dolgokat, mintha Orbán Viktor Vlagyimir Putyin befolyása alá került volna. Nyilvánvaló, hogy ez egy álhír, az átfogó oroszellenes médiakampány egyik része. Régóta hangzik ugyanaz az abszurd és alaptalan állítás: Oroszország rossz, ezért vele nem szabad párbeszédet folytatni.

A Paks " beruházás kapcsán az orosz nagykövet azt is állította: „megalapozott érvek felhozásával senki sem fárasztja magát, ugyanaz az ismétlődő állítás ismétlődik a gonosz Oroszországról”. A két új blokk építése viszont előnyös mindkét oldal számára, jelentette ki, noha túl sok megalapozott érvet nem hozott az állítás alátámasztására.

Érdekes fenyegetőzés rajzolódott ugyanakkor ki az Ukrajna területi integritását érintő NATO-beavatkozás kapcsán. Amikor a kormányportál Oroszország hatalmi ambícióinak kérdezett alá, a nagykövet kijelentette:

Nem pályázunk a „szuperhatalom” szerepére, és nem tervezünk senkit megtámadni, de nem tudjuk válasz nélkül hagyni, hogy a NATO hadigépezete már határainknál van és aktívan növeli a támadási képességét. A NATO repülőgépei – köztük magyarok is – Szentpétervártól 150 km-re járőröznek. Oroszország kénytelen válaszlépéseket, hangsúlyozom, válaszlépéseket tenni az ország védelmének biztosítása érdekében.

Érdekes diplomáciai keménykedésnek is tanúi lehettünk, amikor több körben kritizálta Donald Trumpot az orosz nagykövet. Vlagyimir Nyikolajevics Szergejev szerint ugyanis az Egyesült Államok elnöke nem tudta teljesíteni választási ígéreteit, sőt, belpolitikai témává tette Oroszországot. Sőt:

nyilvánvaló, hogy az amerikai kormány – szemben a jelenlegi elnök választási ígéreteivel – nemcsak aktívan erőszakolja rá politikai akaratát független országokra, de az amerikai cégek érdekeit is védi, nyíltan arra kényszerítve partnereit, hogy az USA által ellenőrzött szénhidrogén-szállítási lehetőségekre térjenek át.

Szerinte ennek remek illusztrációja a gázpiacon kialakult helyzet: Washington aktívan lobbizik az amerikai cseppfolyósított gáz mellett, és az egyes országok engednek is a nyomásnak, és lemondanak a sokkal olcsóbb orosz gázról. Itt akkor milyen piaci viszonyokról lehet beszélni, tette fel a kérdést, azonnal hozzá is téve: ugyanez a helyzet a fegyverkereskedelemben. De azt is mondta, amikor a gazdasági sikerek elérése érdekében különböző politikai észközöket vetnek be, ráadásul nagyon aktívan,