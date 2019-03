Be sem lehet perelni Handó Tünde OBH-elnököt

Nincs perbeli jogképessége, így nem is perelhető az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, mondta ki szerdán másodfokon a Győri Törvényszék, amely hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet és megszüntette a Handó Tünde és társai ellen Vasvári Csaba által indított pert.

Erről a Népszava tudósított, felidézve azt is, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) csoportvezető bírája azért indított munkaügyi pert az OBH elnöke és a Vasvári szerint neki asszisztáló Fővárosi Ítélőtábla elnöke ellen még 2017-ben, mert két alkalommal is hiába pályázott a fővárosi ítélőtábla bírói posztjaira, s végzett az aspiránsok közül első helyen, a pályázatokat lényegében indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánították. Handó maga "cáfolta" ezt, amikor Vasvári pályázataival párhuzamosan is kiírt álláspályázatokat, illetve vidékről rendelt ki bírókat a táblára.

Az első fokon eljáró Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, mint megírtuk, tavaly márciusban kimondta, hogy az OBH elnöke egyértelműen visszaélt jogával, amikor eredménytelenné nyilvánította a két álláspályázatot, ezzel megtagadva a mindkétszer első helyen végzett pályázó, Vasvári Csaba ítélőtáblai kinevezését.

A fellebbezés után került az ügy a Győri Törvényszékre, amely kimondta: az OBH-elnök (és az tábla elnöke) nem perelhető.

Mint Bodnár Zoltán, Vasvári ügyvédje az ítélet után a Népszavának elmondta: a bíróság egyúttal kimondta azt is, hogy a személyügyi kérdésekben a bírói út a törvény szerint senkivel szemben nem biztosított, vagyis a bírói jogsegély épp a bírósági személyi ügyekben hiányzik. Az ügyvéd valószínűsítette, hogy a Kúriához fordulnak felülvizsgálati kérelemmel.

Külön pikantériája az ügynek, hogy még az első fokú ítélet megszületése előtt Vasvárit az összbírói értekezlet az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjává választotta. A küldöttek arra számítottak, hogy a Handóval szemben bátran fellépő bíró az OBT tagjaként is az OBH elnök kritikusa lesz. Mint ismert, a 2018 elején megalakult új OBT egyik első dolga volt Handó kinevezési gyakorlatának vizsgálata.

Az elmérgesedett viszonyt jól jellemzi, hogy a mostani ítélet után közvetlenül megjelent a bírósági belső rendszeren, az intraneten egy közlemény arról, hogy pert nyert a OBH Vasvárival szemben

– írja a lap, arról is beszámolva, mit írtak: "A mai döntéssel egy hosszú és a sajnálatos sajtóvisszhangja miatt a bíróságok tekintélyének csorbítására alkalmas vita zárult le megnyugtató módon. Magyarország bíráinak kiválasztása törvényesen és szakmai szempontok alapján történik."