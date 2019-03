Orbán: Garantáljuk, hogy a CEU tovább oktathat és kutathat Magyarországon

Egy nappal azelőtt, hogy az Európai Néppárt közgyűlése szerdán a Fidesz kizárásáról vagy a pártcsaládban maradásáról tárgyal, Orbán Viktor levelet küldött a Keresztényszociális Unió (CSU) irányítása alatt álló bajor tartomány vezetőinek. Ebben azt írja: garantálja, hogy a CEU tovább kutathat és oktathat Magyarországon. Florian Hermann, a Bajor Szabadállam kancellári hivatalának vezetője a Süddeutsche Zeitungnak idézett is a levélből. Orbán ezt írta:

A magyar kormány nevében biztosíthatom önöket, hogy a Müncheni Műszaki Egyetem és a CEU együttműködése a magyar felsőoktatásban semmilyen akadályba nem ütközik.

Mint megírtuk: a múlt héten Budapestre látogatott Manfred Weber, aki az Európai Néppárt csúcsjelöltje a tavaszi európai parlamenti választásokon. Weber, aki egyben a CSU alelnöke is, korábban három feltételt szabott a Fidesznek arra, hogy rendezze kapcsolatait az európai pártcsaláddal:

Távolítsa el a Brüsszel-ellenes plakátokat. Kérjen bocsánatot az Európai Néppárt vezetőit bíráló megjegyzéseiért Biztosítsa a CEU megmaradását Budapesten.

Azóta bejelentették, hogy a Brüsszel-ellenes plakátokat eltávolítják, és másik kampányt indítanak, Orbán pedig levélben kért bocsánatot a Néppárt vezetőitől a támadó nyelvezetért, de politikai irányvonalát fenntartotta.

A Fidesszel általában baráti kapcsolatot ápoló CSU-s politikus, Florian Herrmann azt mondta: a magyar kormányfő gesztusa egyértelmű jele annak, hogy enyhíteni kívánja a pártja, a Fidesz európai néppárti tagsága körüli vita hevességét. Más kérdés, hogy egy ilyen levél mire elég. A CEU március közepén kiadott közleményében azt írta: csak akkor tartják Budapesten az amerikai és európai diplomát adó képzéseiket, ha jogi garanciát kapnak a működésük zavartalanságára.

Weber a múlt héten Budapestre látogatott. Mielőtt Orbánnal találkozott volna, a CEU-ra ment. Itt megerősítette, hogy Bajorország szeretne részt venni a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) tanszékeinek finanszírozásában. A Müncheni Műszaki Egyetem egy demokráciával, valamint egy államelmélettel és kormányzástannal foglalkozó tanszéket indítana a budapesti CEU-n, emellett működne egy alapítványi tanszék is a müncheni egyetem koordinációjával.

Tavaly december 3-án a CEU vezetése azt jelentette be, hogy hiába teljesítették a módosított magyar felsőoktatási törvény előírásait, a kormány nem hajlandó aláírni a működésüket garantáló nemzetközi megállapodást, ezért amerikai akkreditációjú képzéseiket Bécsbe költöztetik. Az akkor még nem volt tudható, hogy mire használják a Budapesten maradt oktatási épületeiket.

A kormány a brüsszeli bírálatokra visszavágva már akkor is azt állította, hogy a CEU jelenleg is Magyarországon van és működik. Ezt az érvet régóta hangoztatják a CEU körüli vitákban, amit az tesz lehetővé, hogy az egyetem kettős identitással működik: a magyar képzéseket is folytató, budapesti Közép-európai Egyetem nemzetközi vonzerejét az adta, hogy itt oktatták a New York államban bejegyzett Central European University (CEU) Amerikában akkreditált képzési programjait, amelyeket most mind Bécsbe kell elvinni. Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora ezért a kormányzat állításait cáfolva nemrég azt mondta:

A CEU-t kiszorították Magyarországról. A magyar kormányzat ezzel ellentétes állításai hamisak és félrevezetők.