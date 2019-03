Elvittek a rendőrök két szimplást a Bulinegyedből

A rendőrök vitték el a Szimpla két alkalmazottját a Bulinegyedből. Molnár Bence, a hely kommunikációs vezetője és a Bulinegyed éjszakai életének rendbetételéről szóló Night Embassy of Budapest projekt vezetőjét, Német G. Dánielt. A két férfi kréta alapú festékszóróval a Bulinegyed több részén is olyan üzeneteket fújt fel, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a környéket ellepték a kamudrog-árusítók.

Nem ez az első eset, hogy a Bulinegyedben valakik így üzentek a turistáknak, tavaly októberben bejárta a magyar sajtót a Király utcában megjelent "all drugs are fake here" felirat, ami magyarul annyit jelent, hogy "itt minden kábítószer kamu". Mint a fenti Facebook-bejegyzésből kiderül, a két szimplás hasonló feliratok felfújásával próbálta arra felhívni a figyelmet, hogy hónapok óta komoly problémát jelent a környéken, hogy kamudrogot árusító emberek átverik, zaklatják, vegzálják a mit sem sejtő turistákat.

Szomorú dolog, hogy a rend őrei, ahelyett, hogy a drogkereskedőket állítanák le, és ilyen szempontból koncentrálnának délután és este az utcára, olyanokat fegyelmeznek és visznek be, akik itt dolgoznak évek óta, és sokat tesznek ezért a helyért!

- írják a posztban. A két férfi egyelőre fogdában van, de a Szimplától megtudtuk, hogy több alkalommal is küldtek a rendőrségnek videófelvételeket az áldílerekről és rendszámokat a kamudrogokat árusítók autóihoz, de egész egyszerűen nem történik semmi a környéken.

5 Galéria: Szimpla - hamis drog feliratok Fotó: Todoroff Lázár / Szimpla

Tavaly novemberben a 24 írt arról, hogy a valódi drogkereskedelem mellett a Bulinegyedben megjelentek az átverős dílerek is. Olyannyira, hogy a környékbeli boltokban folyamatosan elfogy a sütőpor, amit drognak álcázva próbálnak rásózni erőszakosan a külföldiekre. A Szimpla több hellyel együtt évek óta küzdenek azért, hogy normalizálódjon a helyzet a Bulinegyedben, ezért is indult el az éjszakai polgármesterséggel kapcsolatos kezdeményezésük, amelynek a vezetője az egyik letartóztatott férfi.

Cikkünk megjelenése után pár órával a BRFK kiadott egy közleményt, miszerint 50 helyen rongálták meg a járdát festékszóróval Erzsébetvárosban, a két elkövetőt pedig elfogták. A kár értéke a BRFK szerint félmillió forint, azonban az MTI-ben megjelent közleményben csak annyit írnak, hogy angol nyelvű feliratokat fújtak a járdára, azt nem, hogy pontosan mit és miért.