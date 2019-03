Megújul a Zsuzsi kisvasút

A Zsuzsi névre hallgató debreceni erdei vasút pályáját az Innovációs és Technológiai Minisztérium kisvasutak fejlesztésére szánt keretből származó 771 millió forintos támogatásból újítják föl. Hét évvel ezelőtt 400 millió forintos támogatásból már felújították az összesen 17 kilométeres pálya egy részét, illetve néhány kocsit.

Fotó: Oláh Tibor A debreceni majális egyik eseményeként járatba állították a Zsuzsi Erdei Vasút 1923-ban gyártott gőzösét 2017. május 1-jén.

Most megújul a fennmaradó pályaszakasz, illetve a Zsuzsi mozdonyai - egy gőz- és kettő dízel- - is. A Zsuzsi, amely ma már inkább közlekedéstörténeti emlék, fénykorában 49 kilométeres pályán közlekedett Debrecentől Nyírbéltekig, tudósít az MTI. Segítségével nemcsak fát szállítottak, de a környékbeli tanyákon élők napi közlekedési eszközként is használták.

Ma Magyarországon 19 vonalon, összesen 380 kilométer hosszú pályán közlekednek kisvasutak. A tervek szerint a Zsuzsi vonala a jövőben hosszabbodhat, és elérheti a debreceni Nagyállomást is.

A felújítás miatt egészen október 31-ig nem fognak közlekedni a menetrend szerinti Zsuzsi-vonatok, és különvonatokat sem indítanak.