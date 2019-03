Hét órát voltak magánzárkában, miután felfújták az utcára, hogy itt minden drog kamu

Hét órát töltött magánzárkában Molnár Bence és G. Németh Dániel, a Szimpla Kert két munkatársa, miután szerdán elvitték őket a bulinegyedből. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a két férfi "All drugs are fake here" (itt minden kábítószer kamu) feliratokat fújtak fel a kerület több pontján, hogy felhívják az oda látogató bulituristák figyelmét a környéken jellemző átverésekre.

Molnár és G. Német a 444 kérdésére elmondták, hogy februárban is tartottak ilyen figyelemfelhívó akciót, ráadásul sikerrel, mert a "dealerek kényelmetlenül érezték magukat és egy időre távol maradtak". A festék azonban lekopott, úgyhogy ismét felfújták.

„Teljesen ki vannak égve a rendőrök, hogy azért kellett bevinni bennünket, mert annyira reflektorfénybe kerül bármi, ami a bulinegyedben történik, hogy ha nem intézkednek, akkor azonnal elverik rajtuk" - mondta G. Német, aki szerint normálisan viselkedtek velük az eljáró rendőrök. Társának úgy tűnt, hogy a rendőrök tehetetlenek a kamudrogokat árusítókkal szemben, beviszik őket, majd 12 óra múlva ismét az utcán vannak.

Molnárnak állítólag azt mondták a rendőrségen, hogy "a kerületre irányuló médiafigyelem, súlyosbítja a tettüket", de az nem világos, hogy ugyanez a figyelem miért nem érvényes a kamudrogot árusító dealerek esetében is - jegyezte meg a portál. A két férfi fellebbezni akar a graffitizés miatt járó 500 ezer forintos büntetés miatt, és el szeretnék érni, hogy szabálysértési bírsággá enyhítsék az esetet.

A Szimpla tegnap azt nyilatkozata lapunknak, hogy több alkalommal is küldtek a rendőrségnek videófelvételeket az áldílerekről és rendszámokat a kamudrogokat árusítók autóihoz, de egész egyszerűen nem történik semmi a környéken.