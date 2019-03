Palkovics: itt semmifajta fenyegetés nem volt

Csak szeptemberben terjeszti be Palkovics László az akadémiai törvény módosítását, ha májusban nem tudnak megállapodni az MTA-val, derült ki az atv.hu-nak adott interjúból. Az innovációs és technológiai miniszter ebben egyebek mellett azt mondta, a kutatóintézetek május 31-ig megkapják a teljes finanszírozásukat, sőt már abban is megállapodtak Lovász László MTA-elnökkel, hogy megkapják az áprilisi fizetésüket is.

A visszalépési, módosítási lehetőségeket firtató kérdésre, hiszen ma demonstráció, majd pedig hamarosan MTA közgyűlés is lesz, és sokan ellenzik azt a megállapodást, amelyet végül Lovász és Palkovics megkötött, a miniszter azt mondta:

Mindentől vissza lehet természetesen lépni, de én azt gondolom, hogy Lovász elnök úrral mindketten az adott ügyért érzett felelősségünktől vezérelve írtuk alá.

Palkovics arról is igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy nem veri el a kormány az MTA elnökén a port, amennyiben a kutatók változtatásra késztetik a paktum ügyében.

Lovász László az MTA elnöke, akit a köztestület választott meg, világhírű, kiváló matematikus. Nem gondolom, hogy neki félnivalója lenne bármitől

– mondta. De Palkovics azt is állította, „tényleg komolyan gondolom, és hiszek benne, hogy amit teszek az csak és kizárólag az Akadémia, és a teljes magyar kutatási ökoszisztéma hatékonyabbá tétele érdekében teszem”. A miniszter a személyes stílusát érintő kritikákra úgy reagált, „ a német vállalati környezetben szocializálódtam. Ott azért egy elég őszinte, viszont fair tárgyalási stílus a jellemző.”

A kérdésre, hogy ezek szerint nem igaz, hogy megfenyegette az akadémiai elnököt azzal, hogy ha nem veszi tudomásul, hogy "a kormány az MTA kutatóintézet-hálózatát az Akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni", akkor erővel elveszi az MTA "koronaékszereit", Palkovics közölte:

kutatók között, ilyen környezetben nem szokás egymás fejének semmifajta fegyvert szegezni, tehát itt semmifajta fenyegetés nem volt.

Palkovics szerint azért írta alá Lovász László a megállapodást, „mert bízik abban, hogy amit teszünk, azt a magyar tudomány és az Akadémia érdekében tesszük”. A miniszter most már azzal állt elő, hogy semmiféle forrást nem kívánnak elvonni az MTA-tól, sőt:

Mi nem akarunk beleszólni, hogy ki, mit, milyen módon kutat.

Palkovics az interjúban végül is arra jut, május 6-7-én lesz az Akadémia közgyűlése, az ottani döntések függvényében fog majd eldőlni, hogy milyen formában működtetik a kutatóhálózatot. Az ugyanakkor egy új helyzetet jelentene, ha a közgyűlés elutasítaná a megállapodás részleteit, noha a miniszter abban reménykedik, hogy addigra közösen meg tudnak egyezni normaszövegben is. Pálinkás József kritikáit az innovációs miniszter pikírt megjegyzésekkel utasította vissza, a Közép-európai Egyetem ügyében pedig újabb kérdéseket vethet fel, hogy azt mondta:

A bajor állam ma is finanszírozza az Andrássy Egyetemet, tehát az, hogy a bajor állam finanszírozni kívánja a CEU-nak valamelyik tanszékét, ez rendben van. Hogy önmagában ettől a CEU szerez-e jogot, hogy amerikai diplomát adhasson ki, azt majd meg kell látni.