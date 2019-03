Sok napsütéssel érkezik a péntek. Az év első napján, amikor már hosszabb a nappali, mint a sötét órák száma igazi tavaszi idő lesz: 16-20 fok, eső nem várható, szél is alig. Estére 3-9 fokra hűl le a levegő – írta a Met.hu.

Kiránduló időt ígér a hétvége is, vasárnap már 22 fok is lehet.

Persze, jó, hogy hétvégén nem esik, valójában azonban már ideje lenne, a termőföldek hosszú ideje várják a nagyobb csapadékot. Az Országos meteorológiai Szolgálat arra is figyelmeztet, hogy helyenként éjszaka talajmenti fagyok is lehetnek – akár -4 fokosak is – úgyhogy a muskátlit egyelőre ne ültessük ki, már ha megfordult ilyesmi a fejünkben.

Tavaly ilyenkor nem volt ám ilyen virágos a helyzet. Nyírlugoson -15,2 fokot mértek, ami alátámasztja Donald Trump állítását azzal kapcsolatban, hogy a globális felmelegedés nyilván kamu. Már csak azért is, mert nagyon meleg elég régen volt március 22-én: a 27 fokos rekord 1974-ból származik, úgyhogy nincs itt semmi látnivaló, lehet tovább pöfögni.