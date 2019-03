Ezentúl az összes Rogán-beosztottnak át kell esnie a nemzetbiztonsági átvilágításon

Mindenkinek, aki valamilyen munkakörben akar dolgozni Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodájánál, annak nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesnie. Eddig is voltak ilyen munkakörök, most az átvilágítást most kiterjesztették minden pozícióra, írja az Azonnali a Magyar Közlönyre hivatkozva.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Rogán Antal (b)

Még a Belügyminisztériumban sem kell az összes munkakör betöltéséhez az átvilágítás.

A miniszterek 2015 óta jogosultak arra, hogy az illetékes szakszolgálatokért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozzák meg, kinek kell átesni a biztonsági intézkedéseken. A lap kereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogy erre az újításra miért volt szükség, de nem kaptak választ.