A görög titkosszolgálat ügynökének vallotta magát a Budapesten elfogott IS-terrorista

Az M1 és a Magyar Nemzet is új információkat közölt a múlt héten előzetes letartóztatásba helyezett Hassan F. ügyében, aki a gyanú szerint 2016 óta az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezet tagjaként Homsz városában kivégzésekben is részt vett és öngyilkos merényleteket is szervezett. F. Hassan tagadta bűnösségét, kirendelt ügyvédje, Kelen László szerint ellenőrizni kell a bizonyítékokat.

Az M1-en elhangzott, hogy a 27 éves szír férfi

Görögországban név nélküli bankkártyát kapott - akár csak a menedékkérők nagy része - és arra 500 eurót, nagyjából 150 ezer forintot raktak rá ezt a kártyát azonban csak Görögországban használhatta. (Kelen László, a férfi ügyvédje).

Titkosszolgálati kapcsolataira hivatkozva szerette volna elkerülni a letartóztatást. A bírósági meghallgatásán a férfi azt mondta, hogy a görög titkosszolgálat ügynöke, és azon dolgozik, hogy minél több, Európába szökött dzsihadistát rendőrkézre juttasson. (Hirado.hu)

Ezen kívül még sok olyan dolgot mondott a tárgyaláson a férfi, amivel megpróbálja magát kihúzni az ügyből. Minden információt, ami a férfi szájából elhangzik, megvizsgálnak, akár nemzetközi partnerek segítségével is. (Hajdu János, TEK főigazgató)

Magyarországra utazása előtt a 2016-ban Görögországban benyújtott menekültkérelme alapján kiállított menekült úti okmány felhasználásával Európa több országában is megfordult. (TEK)

A Magyar Nemzet emellett arról ír, hogy Hassan F.-et

Belgiumban egy védett tanúként kezelt feltételezett szír túlélő azonosította és tett rá terhelő vallomást.

Védője szerint a férfi iskolázatlan, csak a nevét tudja leírni arabul.

A feltételezett terrorista azt állítja, hogy a 20 ártatlan civil életét kioltó IS-kivégzés idején - amiről videó is készült - máshol volt.

A belga hatóságok szerint miután 2016-ban menedéket kapott Görögországban, legalább háromszor járt Belgiumban, nem tudni, hogy milyen céllal.