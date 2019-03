Megcsapkodta az orvos a gimnazista ápoló-tanonc fenekét

Március 11-én a Bajcsy-kórház 17. kerületi szakrendelőjében az ápolói szakmai gyakorlatának első napját az intézményben töltő, egészségügyi szakgimnáziumos diáklány fenekére többször is ráütött L. doktor.

A 18 éves Zsófia a történetet egy több mint 430 ezer tagot számláló, de zárt Facebook-csoportban írta le csütörtökön:

Ahogy beléptem, egy idős doktor urat láttam meg, köszönt, majd mondta hogy adjak egy pacsit. Adtam. Majd meglátta, hogy kicsit ki van szakadva a térdemnél a nadrág (mai divat), megkérdezte nem-e félek hogy megfázom. Válaszoltam hogy nem, jó idő van. Erre azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta, hogy ezt azért kaptam mert kicsit ki van szakadva. Kicsit furcsálltam a helyzetet, de eltekintettem tőle. Majd eltelik két három óra. Alhasi fájdalmaim voltak, átkísért a nőgyógyászatra. Ahogy ment kifelé, akkorát a fenekemre csapott, hogy a másik szobában hallotta az osztálytársam. Én lefagytam. Nem is tudtam lereagálni, amit már sajnálok. Fájt. Már első napon, egy idős Doktor Úr hogy teheti ezt meg?

A fiatal nő tizenegyedikes egy egészségügyi szakgimnáziumban, és éppen az eset másnapján lett 18 éves. Amikor a szüleinek elpanaszolta, hogy mi történt, édesapja bement a kórházba, hogy beszéljen az orvossal.

Zsófia apja az Indexnek azt mondja, az érintett orvos főnökével, az osztály főorvosával beszélt. Először személyesen, majd emailben is panaszt tett, amelyben leírta a kétszeri fenékre csapást, és arra kérte a főorvost, hogy vizsgálja ki az esetet és – ha szükséges – tegyen etikai, jogi lépéseket.

Erre a panasz-emailre az osztály vezetője azt válaszolta március 18-án Zsófia apjának, hogy a panaszt továbbítja a Bajcsy kórház jogi osztályának.

A diák szülei három gyakorlati nap után – mivel a kórház nem reagált panaszukra – hétfőn úgy döntöttek, ezen a helyen nem engedik tovább gyakorlatot tölteni lányukat, másik helyet keresnek gyereküknek. Erről az osztály főorvosát is tájékoztatták, aki válasz emailben annyit írt, tudomásul veszi a döntést. Zsófia az iskolában is jelezte az esetet a szakmai gyakorlatokat szervező tanárnál és osztályfőnökénél is.

Megkérdeztük a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját, hogy kivizsgálják-e az esetet, Illés Gyöngyi kommunikációs vezető annyit írt, hogy

az Ön által írt panasz kivizsgálása folyamatban van, annak lezárultáig tájékoztatást nem adhatunk.

