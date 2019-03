Karácsony: Kössék be a zuglói parkolójegy automatákat a NAV-hoz

Karácsony Gergely levélben fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, amiben azt kéri, hogy az országban elsőként a zuglói parkolóautomatákat kössék be az adóhatósághoz. A zuglói polgármester arra a hírre reagált, miszerint Varga március 12-én benyújtott egy törvénytervezetet, amely szerint minden automata üzemeltetőjének regisztrálnia kell az automatáit a NAV-nál, így a parkolóautomatákat és az autómosók fizetőautomatáit is bekötik az adóhatósághoz.

Karácsony levelében azt írta, hogy Zugló önkormányzata az egyetlen a fővárosban, amely kizárólag olyan automatákat telepített, amelyek technikailag most is alkalmasak arra, hogy online kapcsolódjanak a NAV rendszeréhez. Éppen ezért az kéri a pénzügyminisztertől, hogy kezdje a sort Zuglóval, kössék be az országban elsőként, akár már holnap a kerület automatáit az adóhatósághoz. A polgármester közölte, elkötelezett az átlátható, tiszta, korrupciótól mentes parkolási rendszer mellett.

Hétfőn a parlamentben az LMP parkolási bírságokat osztott ki a Fidesz országgyűlési képviselőinek. "A mikuláscsomagjukban lévő papíron egy egyszerű eldöntendő kérdésre kell válaszolniuk: a budapesti parkolási maffia piszkosabbnál piszkosabb ügyeiben ki hazudik: Orbán Viktor miniszterelnök vagy Tarlós István főpolgármester" - írta a párt a Facebook oldalán.

Tarlós István főpolgármester pedig március elején a Válasz online-nak adott interjújában azt mondta a fővárosi parkolási rendszer visszásságairól, hogy nagyon nem ért egyet azzal, hogy huszonháromféleképpen működik a parkolás a fővárosban. De nem tudott hozzáfogni az átalakításához, mert az alig kezelhető politikai feszültségeket eredményezett volna, és nem csak a fideszes kerületekben. Erre példaként azt mondta,

Van olyan kerület, ahol szinte szabályos pénzbeszedésként használják a rendszert. Zugló.