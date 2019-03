Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere március 25-én tett ki a Facebookra egy posztot, amelyen két autó látható, amint gazdáik éppen lerakják a szemetet az M51-es út mellett – illegálisan.

Az egyik képen egészen konkrétan látszik, ahogy egy férfi a platóról dobja a szemetét az út szélére. A polgármester azt írta, a rendészeti osztályuk térfigyelő ügyeletese vette észre mindkét esetet: március 22-én az egyik autós kb. két köbméter hungarocellt és egyéb szemetet, míg a másik autós is a zsákos szemetét dobta az út szélére.

A posztban – amelyben a polgármester jelezte, hogy megtették a feljelentést – a képeken látható volt az egyik autó rendszáma, de a politikus a biztonság kedvéért ki is írta mindkét jármű rendszámát.

A poszt rendkívül felkapott lett, közel 8 ezer reakció érkezett rá, de ami a leginkább látványos, hogy 10 ezer fölötti már a megosztások száma. A szemetelőket elítélő kommentek több száz lájkot kaptak, ezek közül is az egyik legnépszerűbb ezer fölöttit: a Barátok közt sztárjának, Rékasi Károlynak a véleménye. „Ez a magatartás -emberinek nem is nevezném- a legalja gondolatmenetet feltételezi: Vannak első rangú állampolgárok -ők maguk-, a többiek pedig -mi -le vagyunk szarva...Nagyon örülnék annak, ha hírt kaphatnánk arról is, hogy nem csak finomkodó büntetésben részesültek, hanem féreg-létük méltó elismerésben részesült!” – írta a színész.

A köztéri illegális szemétlerakás az egyik legaljasabb szemetelési forma, és szenved is tőle az ország. Legutóbb pár napja írtunk például Felsőszentivánról, ahol a település határában már az útra folyik ki a több mint 100 köbméter illegálisan lerakott szemét. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter épp a napokban beszélt arról, hogy már készül a jogszabálytervezet, amely szigorúbban büntetné a jelenleg szabálysértésnek minősülő illegális hulladékkihelyezést.

Geiger Ferencet a poszt miatt levélben kerestük meg, és amellett, hogy aziránt érdeklődtünk, mennyire jellemző a környéken az illegális szemétlerakás, illetve történt-e előrelépés a konkrét két ügyben, arra is kíváncsiak voltunk, miért írta ki a két autó rendszámát, tervezi-e, hogy ez így lesz a jövőben is.

A kérdés azért adódik, mivel bár a poszt egy valóban felháborító dologra mutat rá, és még ha érezhetünk is némi ellentmondást abban, hogy ezek az emberek ott nyíltan, arcukat (rendszámukat) vállalva szemeteltek,

a jelenleg hatályos Infótörvény szerint a rendszám személyes adatnak minősül, ezért azt így megosztani nem lehet nyilvánosan.

Ráadásulaz a furcsa, életszerűtlen helyzet állt elő a törvény miatt, hogy egy ilyen esetben az illegális szemétlerakók beleegyezése kellene ahhoz, hogy a polgármester nyilvánosságra hozza a rendszámukat.

A személyes adat védelme ebben a konkrét esetben körülbelül azzal magyarázható, hogy megelőzheti például az önbíráskodást. Hiszen a rendszámot az önkormányzat ismeri, a rendőrségen a feljelentését megtették, abban leadták a rendszámokat a képekkel együtt, így arra már nincs szükség, hogy a felháborodott átlagemberek találjanak rá ezekre az autósokra, és kezdjenek bele a büntetésükbe.

Miközben a rendszámok nyilvános megosztása mögött lehet, hogy a törvény nem ismerése mellett az lehetett a mozgatórugó, hogy hátha így hamarabb előkerülnek, például lakossági bejelentéssel.

Mindenesetre ezt nem tudtuk meg, hiszen kérdéseinkre a polgármester egyáltalán nem válaszolt,

ám levelünk után módosította posztját, és most már nem lehet elolvasni az autók rendszámát.

Ami persze nem módosítja azt a 10 ezer megosztást: azokon a helyeken továbbra is olvasható.

És ahogy a kormánymédia bulvártagozata, a Ripost ma megírta, az olvasók meg is találták az egyik autót a rendszám alapján, és egyelőre békés módon jelezték az illetőnek, hogy nem túl szép, amit tett: üzenet a szélvédőn, illetve a platóra dobott zsák szemét. Éppen akkor, amikor a lap fotósa a helyszínen volt. (Csoda.)