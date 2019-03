Ki kapja az olaszliszkai lincselő ötmillió forintos kártérítését?

Az elmúlt napokban kapott szárnyra a hír, hogy bár az olaszliszkai lincselő megkapja az ötmillió forintos kártérítést, azt nem utalják tovább Szögi Lajos családjának. A család jogi képviselője szerint viszont valószínűleg megkapja a család a pénzt. Akkor most hogy is van ez?

2006 októberében a szabályosan közlekedő Szögi Lajos kocsija előtt átszaladt, majd az árokparton elesett egy 11 éves kislány. Amikor Szögi Lajos megállt, hogy megnézze, nem esett-e baja, a gyerek rokonai, ismerősei rátámadtak. A pedagógust két kislánya szeme láttára agyonverték. A jogerős ítélet 2009-ben született meg.

2010-ben abban a kártérítési perben is jogerős ítéletet hoztak, amiben a tiszavasvári tanár gyilkosainak a kamatokkal együtt több mint 50 millió forintot kell megfizetniük az Olaszliszkán agyonvert Szögi Lajos családjának. Ebből a pénzből viszont a család azóta sem látott egy forintot sem.

Időközben az olaszliszkai lincselés 17 év fegyházra ítélt elsőrendű vádlottja, ifjabb H. Dezső beperelte a magyar államot, mert méltatlannak találta a börtönben az illemhely állapotát, a meleg víz hiányát és a szellőztetés elmaradását. Ezért aztán ötmillió forintnyi kártérítést kap. Amint ezt a Szögi család jogi képviselője, Helmeczy László megtudta, a bírósági végrehajtóhoz fordult.

Mivel az olaszliszkai elkövetők vagyontalanok, ha végeznek is munkát a fogva tartásuk alatt, abból semmi nem jut a sértetteknek, így nem volt miből fizetniük a kártérítést. Helmeczy László az Indexnek azt mondta, így kénytelen volt a bírósági végrehajtóhoz fordulni, hogy az hajtsa végre a 2010-ben meghozott jogerős ítéletet a kártérítésről. Helmeczy szerint viszont a végrehajtó „olyan nagyon nem tett meg mindent, most három hónapja (kilenc év után) talált egy Ladát, amit lefoglaltak”.

Most viszont megtörtént ez a pénzügyi fordulat az ügyben, hogy az elsőrendű vádlott, H. Dezső ötmillió forintos kártalanításban részesülhet.

Nekünk jár ez a pénz, ott van róla a jogerős ítélet

– mondta az Indexnek a pénzről Helmeczy.

Ezért aztán szólt a bírósági végrehajtónak, hogy mivel a család évek óta nem kapta meg a 46 milliós kártérítést, az elítélt ötmillióját „legyenek szívesek lefoglalni, és azt adják oda a családnak”.

Az ügyben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke nyilatkozott hétfőn az RTL Híradónak, aki azt mondta:

az olaszliszkai lincselő számlájára megérkezett az ötmillió forint, azt pedig már le is foglalták.

Így tudja Helmeczy is. És miért nem kapta meg azóta sem a Szögi család a pénzt? Helmeczynek van egy „sejtése”. H. Dezső ügyvédje ugyanis a végrehajtás elévülésére hivatkozik, de ez a család jogi képviselője szerint nem valós, és ezt hivatalos iratok is bizonyítják. „Tíz éve teszi a dolgát a végrehajtó, ez nem évülhet el.

De még ha el is évült volna, van egy ítélet. Az elítéltek a legnagyobb kárt okozták, egy emberéletet vettek el.

Az ügyvéd szerint ebben az esetben inkább az lenne az elvárható, hogy H. Dezső mondja azt, hogy „tessék elküldeni a pénzt az áldozat családjának”.

És bár a Bors hétfőn a Szegedi Törvényszék nyilatkozatára utalva azt írta, nem biztos, hogy a Szögi család számíthat erre a pénzre, a keddi Magyar Nemzetben megszólalt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke, Schadl György, aki szerint a végrehajtó a büntetés-végrehajtási számlára került ötmilliós összegre januárban jelentett be követelésfoglalást, ezzel pedig azt kezdeményezte, hogy a pénz átkerüljön az áldozat családjához.

A kérdésben jelenleg az Igazságügyi Minisztérium döntésére várnak az érintettek. A tárca azt vizsgálja, hogy az összeg kiutalható-e a családnak

– mondta a lapnak Schadl. Így tehát most még nincs biztos válasz arra, ki kapja a pénzt, a döntés a minisztérium kezében van.

Schadl azt sem tudta megmondani, hogy a Szögi család mikor juthat hozzá az ötmillió forinthoz, de a Magyar Nemzet jogi forrásokra hivatkozva azt írja,

akár már egy-két héten belül megtörténhet az átutalás.

A család jogi képviselője, Helmeczy szerint is így lehet, hiszen ők mindent szabályszerűen, időben kérvényeztek.

Az elsőrendű vádlott, H. Dezső egyébként jövőre, fegyházbüntetése háromnegyedének letöltése után szabadulhat feltételesen.

Az ügy harmadrendű vádlottja, a tizenöt évre ítélt Sz. András is keresetet nyújtott be az állammal szemben, és ő is a rossz börtönkörülmények miatt. Helmeczy szerint a férfi viszont a pénzt már előre felajánlotta a Szögi családnak.

Az ügyben írtunk az Igazságügyi Minisztériumnak, és telefonon kerestük az illetékes végrehajtót, a cikk megjelenéséig egyiküket sem sikerült elérni.

Borítókép: Olaszliszka, 2009. október 27. Az áldozat emlékhelye az olaszliszkai emberölés ügyében tartott helyszíni tárgyaláson. A különleges rendőri és biztonsági intézkedések mellett tartott, több mint kétórás tárgyalás során a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla tanácsa szemrevételezte a helyszínt. Szögi Lajos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára verték agyon 2006. október 15-én Olaszliszkán, miután a férfi autójával elsodort egy út mellett haladó kislányt, aki az árokba esett, de nem sérült meg. MTI Fotó: Vajda János