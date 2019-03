Százezret ad a polgármester annak, aki feldobja a fűzfák pusztítóit

Sorra rongálják a part menti fákat Siófokon, erről a helyi polgármester, Lengyel Róbert többször is posztolt a Facebookon.

Tavaly ősszel sok gyönyörű fűzfát telepítettünk a parti területeinken. Szépen el is kezdtek fejlődni, nagyon örültem nekik. Most a Garay utcától keletre lévő Club Aranypartház előtti partszakaszon munkatársaim azt észlelték, hogy öt újtelepítésű fűzfánkból négynek a tövét sumák módon, a talajszinten félig átfűrészelték, majd hogy az észlelést késleltessék, szépen a vágást földdel befedték. Ezzel a növényeket halálra is ítélték. Nehéz kihozni a sodromból, de most azt kell mondjam, hogy az ilyen bitang gazember nagyjából azt érdemelné, amit a fák kaptak. Alig egy hete küldtem feljelentést a rendőrségre, miszerint kifejlett fűzfáinkat vegyszerrel pusztítják egy másik partszakaszunkon, most meg nemes egyszerűséggel kivágják a fiatal fáinkat. Milyen országban élünk? Milyen emberek vannak közöttünk? Hol ennek a vége?

– írja Lengyel egy március végi posztjában, amihez képet is csatolt.

A poszt szerint tehát alig fél évvel ezelőtt, ősszel telepítettek négy fűzfát, amiket azóta valakik már meg is rongáltak.

A töveket átfűrészelték, majd hogy azt eltakarják, azt földdel betemették. Ezt Zenthe Zsófia, a siófoki önkormányzat sajtósa is megerősítette az Indexnek. A polgármester egy másik bejegyzése szerint ezek a fák "vélhetően egyesek szabad balatoni kilátását" zavarják.

Lengyel szerint egyébként nemcsak ezeket a fákat érinti a pusztítás: a Siófok-Balatonszéplak városrészen vegyszerrel, a Club Aranypartház előtti partszakaszon fűrésszel átvágva pusztítják a telepített fákat.

Közös fellépés és nyomravezetői díj

Lengyelék ezt már annyira megelégelték, hogy úgy döntöttek, bekeményítenek. Mivel "a cselekmények alkalmasak a Btk. 371. §-ba ütköző rongálás vétségének megállapítására", egyrészt feljelentést tettek a Siófoki Rendőrkapitányságon, amely eljárásban keresi az ismeretlen tetteseket, másrészt

a négy fűzfára darabonként 100 ezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki.

Ezt a pénzt az kaphatja, aki a rongálás elkövetőjének személyével kapcsolatban olyan adatokkal szolgál, amelyek segítségével a hatóság fel tudja deríteni a valódi elkövetőket.

A siófokiak a polgármester bejegyzése alatt szintén elégedetlenkednek, néhányan viszont segítenének is: pénzt gyűjtenének egy kamerarendszerre, akár "nyugdíjas figyelő szolgálatra", de valaki még a város főterére is visszavezetné a kalodát.

Régóta húzódik

Nem új keletű dolog a siófoki fák pusztulása:

tavaly nyáron például ráhugyozás miatt száradt ki néhánynak a töve.

A városvezetőség akkor is vegyszerre gyanakodott, de végül kiderült a vizelet-turpisság.

Akkor Zenthe Zsófia sajtóreferens az Indexnek azt mondta, a fák idővel elpusztulnak, a kivágás költsége pedig majd az önkormányzatot terheli, az utánpótlásról pedig folyamatosan gondoskodnak. Szerinte hasonló fapusztulásos eseteket az Aranyparton és az Ezüstparton 2014 óta folyamatosan észlelnek, ahol az üdülők előtt húsz-harminc éves fűzfák és nyírfák halnak ki.

Akkor az eljárást a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság meg is szüntette, mert szerintük a levizelés nem bűncselekmény, hanem köztisztasági szabálysértés. Az ügyben most is kerestük a somogyi rendőrséget, választ későbbre ígértek.