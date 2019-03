Vizsgálat indult az MSZP-ben, Tarlós István pedig kiakadt Karácsony Gergely szavain

Kivizsgálja az MSZP elnöke Karácsony Gergely állítását, miszerint politikai háttéralkut kötött a Fidesz és az MSZP a fővárosi parkolási rendszerről. Erről Tóth Bertalan, a szocialisták elnöke, parlamenti frakcióvezetője beszélt az InfoRádióban, miközben Taarlós István főpolgármester még a kormánypártok zugéói szervezetére is ráhúzta a vizes lepedőt ebben a témában.

Megírtuk, az MSZP–Párbeszéd–DK főpolgármester-jelöltje egy kedd esti műsorban arról beszélt, hogy az MSZP, amely őt is támogatja, piszkos alkukat kötött a Fidesszel a „parkolási maffia” érdekében, ő pedig mindezt tehetetlenül nézte/nézi, bár „sokat beszélget erről” a szocialistákkal. Másnap pedig már arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy az őt támogató pártok, így az MSZP is elkötelezett a parkolási rendszer megváltoztatásában. Eközben jobbikos aktivisták tiltakoztak, akiket szintén szövetségeseinek nevezett a parkolási maffia elleni harcban.

Tóth Bertalan mindeközben a rádióban arról beszélt, , hogy ő is hallott a parkolási rendszer anomáliáiról, és meggyőződéses ellenfele bármilyen olyan ügyletnek, ami az állampolgárok megkárosításából magánzsebeket gazdagít. Tóth határozottan állítja, ő maga

semmilyen, Karácsony Gergely által említett háttéralkut nem kötött és nem is fog, de meg fogja beszélni politikustársával, hogy pontosan mire gondol.

"Mi az egységes parkolási rendszerben vagyunk érdekeltek, ami átlátható, és arról szól, hogy aki fizet, az megkapja a megfelelő ellenszolgáltatást, és nyilván a befolyó bevételekből közérdekű célokat lehet megvalósítani. Mélyen egyetértek Karácsony Gergellyel abban, hogy egy egységes parkolási rendszerre van szükség a fővárosban, de hát kilenc éve a Fidesz vezeti a fővárost és számos kerületet", tette hozzá.

Megítélése szerint "a korrupciós rendszert" a Fidesz működteti, kilenc éve nem számolta fel a fővárosban, Karácsony Gergelyt éppen abban támogatják, hogy főpolgármesterként legyen az az első intézkedése, hogy a parkolási rendszer hibáit felszámolja. Tóth szerint ez a javaslat bizonyítja is, hogy nincs pártja és a Fidesz között semmiféle háttéralku.

Ezt azonban még Tarlós István is vitatja. A főpolgármester szerint „Karácsony úr még a saját pártfogóit is rezzenéstelen arccal bemártja, ha bajba kerül". Az atv.hu-nak a parkolási botrányról adott interjúban Tarlós „brutálisan rossznak” nevezte a zuglói parkolási szerződést, és érthetetlennek, hogy azt Karácsony Gergely miért nem vétózta meg. Sőt, azt is mondta: