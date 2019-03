Szentendrei úti ámokfutó: Két család életét tettem tönkre a felelőtlenségemmel

A vádlott meghallgatásával kezdődött a Szentendrei úton részegen halálos balesetet okozó O. Á. ügye. A férfi járművezetés ittas állapotban vétsége miatt áll a Fővárosi Törvényszék előtt.

A harminc év körüli vádlott hétmillió forintos óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, de nem hagyhatja el Budapest közigazgatási területét.

A vád szerint 2017. március 18-án részegen halálos balesetet okozott a Szentendrei úton. A férfi a baleset estéjén többórás italozás után éjjel egy óra körül autóba ült.

A MEGENGEDETT 70 KILOMÉTER PER ÓRA HELYETT 165-170 KILOMÉTER PER ÓRÁVAL, ITTASAN SZÁGULDOZOTT ÓBUDÁN.

A III. kerületi Rákóczi utca és Czetz János köz kereszteződésében forgalomirányító lámpák vannak. Itt várakozott két huszonéves fiatal bekötött biztonsági övvel egy autóban, hogy a lámpák zöldre váltsanak.

A VÁDLOTT A KERESZTEZŐDÉSHEZ ÉRVE NEM ÉSZLELTE A LÁMPA PIROS JELZÉSÉT, ÉS A VÁRAKOZÓ KOCSIT SEM, ÍGY LASSÍTÁS NÉLKÜL HATALMAS SEBESSÉGGEL HÁTULRÓL NEKIÜTKÖZÖTT ANNAK.

Az ütközéstől az áldozatok autója az előtte húsz méterre lévő irányjelző táblának, majd a mögötte lévő közvilágítási betonoszlopnak csapódott. A vétlen autóban ülő két fiatal a helyszínen azonnal meghalt. Az egyikük a huszonegy éves ifjúsági világbajnok kajakos, Janza Richárd volt.

A csütörtöki tárgyalás a vádlott meghallgatásával kezdődött. Az első fokú ítélet tárgyalása óta munkát talált, egy ügyvédi iroda parkolójában dolgozik: sorompót nyit, autókat mos. Hetente kétszer pszichológushoz jár. A vádlott rosszul lett, amikor a bíró felemlegette, hogy egy hónappal ezelőtt HÉV-vel elhagyta Budapest közigazgatási területét, pedig ezt nem tehette volna.

A védő ezután arra utalt, hogy nem lehet kétségkívül megállapítani, hogy a sebességtúllépés az ittasság miatt volt. Szerinte a Szentendrei úton pedig "tendencia", hogy az autósok túllépik a sebességhatárt. Az ügyész szerint viszont semmiképp sem lehet figyelmen kívül hagyni a vádlott ittasságát, hiszen szerinte jó látási viszonyok között, négysávos úton egyáltalán nem észlelte a várakozó autót, nem fékezett, és a kormányt sem rántotta el, hogy megakadályozza az ütközést.

A vádlott a korábbi tárgyalásokkal ellentétben élt az utolsó szó jogával, néha zokogva olvasta fel szövegét a papírjából.

Két család életét tettem tönkre felelőtlenségemmel. Azt is tudom, nem tudok jobban bocsánatot kérni tőlük. Nem telik el úgy nap, hogy ne járna a fejemben az a bizonyos nap. Mégis kérem a két fiú családját, hogy bocsássanak meg nekem. Nem tudok, és nem is tudok semmit felhozni a mentségemre. Csak próbálom a félresiklott életemet rendbe hozni, igyekszem a társadalom hasznos és megbecsült tagja lenni.

A vádlott végül azt is mondta, a szabadságvesztés könnyebb lesz annál, mint ami utána rá vár majd a kinti életben.

A bíró ezután berekesztette a tárgyalást, ítélet április elején lesz.

Vállalja a felelősséget

Az előző, júniusi tárgyaláson az ügyész kiemelte, hogy a vádlott elismeri, nem emlékszik a baleset részleteire. Korábban szakértők véleményéből kiderült, hogy a vádlott erősen részeg volt a baleset éjjelén: baráti társaságával whiskyt és más töményet is ivott aznap este, a nyomozás során kihallgatott tanúk szerint aluszékonnyá vált, mégis autóba ült.

Az ügyész azt is mondta, ezen az útszakaszon a megengedhető maximális sebesség 70 kilométer per óra, ráadásul a baleset éjszakai látási viszonyok között történt, a vádlott viszont még ennek a kétszeresét is meghaladta, körülbelül 170-nel, „irdatlan sebességgel" hajtott. A vádlott ügyvédje szerint ügyfele egyáltalán nem akar kibújni a felelősség alól, mert tudja, hogy mit tett.

Az ügyben egy hét múlva hoznak másodfokú ítéletet. A vádlott nem felmentését, csak a korábbi, hét és fél éves börtönbüntetés ítélet enyhítését kérte.

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)