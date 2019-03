90 helyett 160-nal hagyták el Békéscsabát

Közel 50 gyorshajtót mért be a rendőrség traffipaxa két nap alatt Békéscsabánál, közülük ketten is 160 km/órával mentek 90 helyett - közölte a rendőrség. Békéscsaba belterületén és külterületén is mért a traffipax március 27-én és március 28-án. 16 óra alatt összesen 48 szabálytalankodóról készült kép, közülük ketten jelentősen túllépték a megengedett sebességhatárt.

Az egyik, ez az Alfa Romeo Békéscsaba külterületén, 44-es számú főúton Kondoros irányába haladt március 27-én, 8 óra 46 perckor. A megengedett 90 km/ óra helyett 164 km/h sebességgel közlekedett.

Fotó: Police.hu

Másnap, március 28-án 17 óra 28 perckor, a 47-es számú főúton Csorvás felé haladt az alábbi Mercedes luxusterepjáró, a megengedett 90 km/óra helyett 160 km/órával.

Fotó: Police.hu

A rendőrség szerint évek óta a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás. Aki a megengedettnél gyorsabban hajt, kockázatot vállal és veszélyezteti magát, utasait és közlekedő partnereit is - figyelmeztetnek.