Német igazságügyi miniszter: A magyar kormány nem egyenlő a magyar emberekkel

Magyarországra utazott a német igazságügyi miniszter, Katarina Barley, hogy magyar civil szervezetekkel, kutatókkal, ellenzéki politikusokkal találkozzon, érdeklődjön a magyarországi helyzetről, jogállamiságról. A német szociáldemokraták európai parlamenti listavezetőjével a 444.hu készített interjút.

Barley már az interjú elején elmondta, hogy sok terület kifejezetten problémás Magyarországon, de azért olyasmiről nem érdemes beszélni, hogy elhamarkodott lett volna a 2004-es EU-bővítés, hiszen egyrészt az geopolitikai döntés is volt, mindenki tisztában volt vele, hogy minden ország más szinten van, és kiemelte, hogy

nem szabad egyenlőségjelet tenni az itt élő emberek és a kormány közé, hiszen a lakosság egyértelműen Európa-párti.

A német miniszter szerint tényleg ott van a lehetőségek között a jogállamiság alapelveit nem betartó államok megregulázására bizonyos támogatási összegek visszatartása, de ebben az esetben minden támogatásnál külön kell mérlegelni: azoknál, amik közvetlenül a lakosságot érintik nem szabad alkalmazni, meg kell találni azokat a területeket, ahol közvetlenül a kormányra lehet nyomást gyakorolni. Bár ennél pontosabban ezt nem határozta meg.

A lap a 7-es cikkely szerinti eljárás hatékonyságára is rákérdezett, hiszen jelenleg ha a magyar és lengyel kormány kiáll egymásért, nem lehet egyhangú szavazást összehozni a kérdésben. A német miniszter azt válaszolta,

Amikor az Európai Közösséget megalapították, senki sem gondolta, hogy egyszerre két tagállamban is jogállami problémák jelentkeznek. Ezért is van az egyhangúsági követelmény, illetve a vétójog lehetősége. Hogy ennek a folyamatnak mi lesz a kifutása, azt még meglátjuk, de az egyes kormányok nem maradnak hatalmon örökké, és biztos vagyok benne, hogy végül a jogállamiság érvényesíthető lesz.

A német gazdaság helyi beruházásainak, jelenlétének mérete miatt az a kérdés is felmerült, hogy lehet-e ez politikai kérdés is, hiszen a magyar kormány szerint is inkább kellene Németországnak a V4 országokkal egyeztetnie Franciaország helyett. Barley szerint a gazdaság és a politika érdekei nem mindig egyeznek, de a német kormány prioritásait politikai szempontok vezérlik elsősorban. Hozzátette:

A V4-államok kormányainak sajnos jelenleg más elképzeléseik vannak Európáról, mint Németországnak vagy Franciaországnak. Mi továbbra is reméljük, hogy ez változhat és ezek az országok is fontosnak fogják tartani az európai integrációt.

