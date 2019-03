Hiába népszerűbb a Fidesz, teljesen elveszítheti a várost

Komoly esélye van a győzelemre az ellenzék polgármesterjelöltjének az októberi választáson, hiába a Fidesz a legnépszerűbb párt Szombathelyen – ez derült ki egy friss helyi közvélemény-kutatásból. A helyi ellenzék által megrendelt felmérés szerint az MSZP-s Nemény András még a fideszesek köréből is számíthat támogatókra.

Folytatódhat az ellenzék diadala Szombathelyen. Az Index ugyanis megismerhetett egy olyan, helyiek körében készített közvélemény-kutatást, amely szerint a nemrég kisebbségbe szorult Fidesz a polgármesteri posztot is elveszítheti az októberi választáson.

A ZRI Závecz Research Intézet március 18–22. között készített egy reprezentatív felmérést a szombathelyiek körében (700 fős volt a minta, telefonos adatfelvételi módszerrel készült a kutatás). A felmérés, amelyet az Éljen Szombathely! ellenzéki tömörülés rendelt meg, már abban az időszakban készült, amikor a Fidesz a helyi közgyűlésben már elveszítette a többségét, az ellenzék pedig átvette a hatalmat, és sorra cserélte le a fideszes delegáltakat az önkormányzati cégeknél.

A fideszes polgármester, Puskás Tivadar a közgyűlésen „posztbolsevik puccskísérletről beszélt”, és egyszer azt is megjegyezte, hogy „a többség a Fideszé, csak a többieknek több szavazata van”. A furcsa mondatnak annyi valóságalapja mindenképp van, hogy a kutatás szerint is a Fidesz messze a legnépszerűbb párt, ám az ellenzéki szervezetek egymással összefogva mégis képesek lehetnek a győzelemre. A felmérés a következő pártpreferenciát mutatja:

Fidesz: 39,6%

MSZP: 10%

Jobbik: 5,3%

LMP: 5,3%

DK: 4%

Momentum: 2,9%

bizonytalan: 24,9%

Érdemes megjegyezni, hogy a legerősebb MSZP is 30 százalékponttal van lemaradva, és a Jobbik annyira az országos átlaga alatt van, hogy a helyben erősebb LMP-vel holtversenyben küzd a harmadik helyért.

De hogy nyerhet egy MSZP-s, ha ennyire népszerű a Fidesz?

Az önkormányzati választás persze más tészta, és nem is csak a pártpreferencia a döntő. Pláne, hogy az ellenzék már bejelentette, hogy Éljen Szombathely! néven, egymással összefogva indul az összes választókerületben, polgármesterjelöltként pedig a szocialista Nemény Andrást küldik ringbe (a Jobbik külső támogató, a mostani állás szerint ellenjelöltet nem indít a városban).

Nemény – aki annak ellenére, hogy az MSZP országos alelnöke is volt, nagy országos ismertségre nem tett szert – nem tűnik rossz választásnak a kutatás szerint. Ugyanis a Fidesz bármelyik jelöltjével szemben nagyobb a támogatottsága. A Fidesz egyelőre nem nevezte meg, hogy kit indít.

Puskás Tivadar polgármester a pletykák szerint nem vállalja, de Nemény őt is megverné 42-37 százalékra (16% nem tudja, 6 nem válaszolt).

Ha a jelenlegi fideszes alpolgármester, Illés Károly az ellenfél, Nemény győzelme még biztosabb: 40-21-re győzne (itt 30 százalék a bizonytalan és 8 nem válaszolt).

Nemény a jó számait annak köszönheti, hogy – ha a részletesebb adatokban turkálunk – a fideszes szavazók között is számíthat támogatókra.

A Fidesz szavazói ugyanis azt válaszolták, hogy ha Puskás indul, 11 százalék akkor is átszavazna Neményre, ha pedig Illés, akkor a fideszesek 19 százaléka (majdnem az ötöde) voksolna inkább Neményre.

A jobbikosok is a szocialista mögött?

A balos szavazók (MSZP, DK, Párbeszéd, LMP, Momentum) – nem meglepő módon – mind beállnak Nemény mögé, de érdekes megnézni, hogyan döntenek a jobbikosok.

A kutatás szerint, ha Puskás az ellenfél, a jobbikosok körében 54-8-ra nyer Nemény, viszont ha Illés a fideszes jelölt, már csak 35-24 százalék a különbség.

De mindez azt jelzi, hogy a jobbikosok jó részének voksaira is inkább számíthat a szocialista (ami azért nagy elmozdulás a korábbi választásokhoz képest).

A városban még fontos szerepet játszik a Pro Savaria Egyesület, amely korábban a Fidesszel kötött megállapodást, és így lett alpolgármester a most már leárulózott Molnár Miklós (az ő szavazatának kiesésével került kisebbségbe a Fidesz.) A Pro Savaria támogatói azt válaszolták, hogy 74 százalékuk inkább az ellenzéki jelöltre szavazna októberben (bárki is az), míg a fideszesre csak 17 százalék. Ez is Nemény esélyeit növeli.

A kutatás kitér még arra – bár ez országos szempontból kevésbé érdekes –, hogy milyen helyi ügyek izgatják a szombathelyieket. Kiderült, hogy a helyiek 53 százaléka elégedetlen a közutak állapotával, 42 százalékuk elégedetlen a parkolók számával, viszont a relatív többség inkább elégedett a városi buszok állapotával és az idősellátás színvonalával. Mindez kijelöli persze, milyen problémákra koncentrálhat az ellenzék sikerrel a kampányban.