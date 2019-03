Kezdődik a felkészülés az idei szúnyog - ember összecsapásra a Balatonnál

A Balatonnál minden szezonban rémes a szúnyoghelyzet. Legalábbis annak, akit "csípnek". Ez persze sok mindenen múlhat, a különböző tudományos igényű, vagy éppen egyáltalán nem tudományos megfigyelések alapján számít a nem, a kor, a verejték,a vércsoport, a vércukorszint, a lehelet széndioxidossága, de még a ruha színe is. Mindezek alapján például egy izzadó, szuszogó, sötét ruhában fröccsöző, cukorbeteg 40 éves férfinak nagyon nincsen jó dolga, ha sok a szúnyog.

A nőknek általában könnyebb, a kisgyerekeknek is, és, igen, magunk is tehetünk lépéseket, például bármely meglepő, a világosabb ruhák riasztják a szúnyogokat - vélik a szakemberek.

Pénz, pénz, pénz

Egy dologban azonban biztosak lehetünk, most is háborúra készülnek a nyavalyások. És vélhetően az idén is eljátsszák majd az érintettek, hogy már nincs több gyérítésre pénz, vagy, sajnos szokatlanul csapadékos volt az időjárás, egyszóval lesz valami elég kiszámíthatónak tűnő, de váratlannak beállított körülmény, amely miatt ezrek, vagy tízezrek számára válik élvezhetetlenné pár óra, úgy este fél 9 és 11 között a Balatonnál.

A sikeresebb csapásmérő háborúhoz elsősorban pénz kellene. Raimondo Montecuccolinak sok bölcs mondást tulajdonítanak, de a legtöbbet idézett gondolata alighanem ez:

A háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz."

Ezt állítólag valóban a négy évszázada élt legendás olasz származású hadvezér és hadi tudós mondta, miközben az életéről, a neki tulajdonított nagy csatákról és legendás győzelmekről azóta több ízben kiderült, hogy Montecuccoli ott sem volt.

És akkor az idei szezonról

Az elmúlt évekhez képest 80 százalékkal több pénzt kell összeadniuk a balatoni önkormányzatoknak szúnyoggyérítésre, hogy meglegyen az az 55-60 millió forintnyi forrás, amely 8000 hektáron négy beavatkozáshoz kell

- közölte Balassa Balázs, az üdülőrégió szúnyogirtását koordináló Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke pénteken az MTI-vel.

Kifejtette: 2016-tól a csípőszúnyogok gyérítésének gyakorlata gyökeresen megváltozott, közvetlen költségvetési támogatás helyett ugyanis a nyári főszezonban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) végezteti el a beavatkozást, míg a turisztikai elő- és utószezonban továbbra is a helyi önkormányzatokat tömörítő BSZ látja el a feladatot.

Az OKF az elmúlt években átlagosan két kémiai és egy biológiai gyérítést végzett a Balaton térségében.

Ez a védekezés sokkal fókuszáltabb eredményt hozott, mint gyerekkorunk legendás irtásai, amikor egy.-egy mérgezés után a katicák, a darazsak, de még a szentjánosbogarak tetemei is jelezték, hogy nem csak a szúnyogok számára volt végzetes a matéria.

Sosem elég

Aki sokat jár a Balatonra, az tudja, hogy teljesen jó szezon nincsen, vagy júniusban, az előszezonban, vagy szeptember elején, az utószezonban rettentően elszaporodnak a szúnyogok, és természetesen a sok eső, a belvizel mindig fokozzák a helyzetet.

Az egyetlen, amiben bízni lehet, hogy jön egy nagy széllel járó vihart és messzire fújja a csípőszúnyogokat.

vagyis vagy jó idő van, vagy szúnyogmentes este. Az optimista szerint mindig jó a Balatonnál, mert vagy szép, meleg idő van, vagy nem kell a szúnyogokkal bíbelődni, míg a pesszimista vagy az időjárásra panaszkodik, vagy a szúnyogokra.

Múlt évben

A múlt év tavaszán a balatoni önkormányzatok pénzéből egy biológiai és egy kémiai gyérítést tudtak elvégeztetni, ez azonban kevésnek bizonyult. A csapadékosabb időjárás miatt ugyanis a tervezettnél jóval nagyobb mértékben kellett védekezni - mondta a szervezet elnöke.

Az őszi időszakra, az utószezonra nem maradt forrás, pedig a kedvező időjárás miatt még sok volt a turista a térségben, és sok volt a panasz a szúnyogokra - indokolta Balassa Balázs, miért kellett az önkormányzatok lakosságarányosan meghatározott hozzájárulását jelentősen megemelni.

Strandidőben nem

Ami pedig az idei évet illeti, még zajlik a közbeszerzés, amelynek révén a BSZ kiválasztja a szúnyogirtást végző céget. Ez nem okoz problémát, hiszen még nem jelezték az önkormányzatok, hogy megjelentek volna a csípőszúnyogok a térségben. Az előző évek hasonló időszakához képest kisebb a vízzel borított terület nagysága, ezért a közeljövőben nem terveznek gyérítést. Ha mégis sürgetővé válna a szúnyogirtás megkezdése a közbeszerzés lezárulta előtt, az OKF elvégezteti a beavatkozást, amit a BSZ a nyáron viszonoz - mondta az elnök.

Az idei évben is alapelvárás lesz, hogy strandidőben és rendezvények idején ne végezzenek gyérítést - mondta az elnök.