Igazi kirándulós idő lesz vasárnap

Napos és meleg lesz az idő vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, úgyhogy nyugodtan lehet tervezni a kerti partikat és kirándulásokat. Az met.hu-n elérhető előrejelzés alapján csapadék sehol nem várható, zavartalan lesz a napsütés, az ország nagy részén vasárnap délelőtt 14-18 fok lesz, délután pedig van, ahol akár 23 fok is lehet majd. Frizbizni és tollasozni viszont nem mindenhol lehet majd jól, az északi, északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik.

Grafika: OMSZ

Szombat este azért még hűvös lesz az országban, és bár túlnyomóan derűs lesz az ég és sehol nem várható csapadék, 10 fok fölé nem nagyon megy majd éjszaka a hőmérséklet, hajnalban pedig lehet, hogy még fagyni is fog az ország jó részén.

A jövő hét is naposan indul majd, bár hétfőn már gomolyfelhők is előfordulnak majd. Az északkeleti szél megélénkül, az Alföldön megerősödik, egy-egy helyen viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között várható, de néhol fagypont közelében alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 16 és 21 fok között valószínű, ennél csupán északkeleten lehet kissé hűvösebb.