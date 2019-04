Kövér elvette a szót, amikor Szabó Tímea az anyját emlegette

Az EP-választás előtt utoljára ült össze a parlament, a politikusok ki is használták a lehetőséget a kampánybeszédekre. Kövér László többszö fegyelmezte a képviselőket, Szabó Tímeától a szót is megovnta egy beszólásért, de még a fideszes Kocsis Mátét is leteremtette. Gyurcsány is szót kért.