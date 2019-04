A Parlament folyosóján fogócskáztak Pócs Jánossal az ellenzéki képviselőnők

Elkapni ugyan nem sikerült, de az ellenzéki parlamenti képviselőnők szerint egyértelműen Pócs János lett a hunyó. Az Országház folyosóján vették ugyanis üldözőbe a fideszes politikust, aki az ülésterem felé igyekezett azt követően, hogy a lemondását követelve tartottak sajtótájékoztatót az MSZP, a DK, az LMP, valamint a független honanyák.

Fotó: Szél Bernadett / Facebook

Pócs egy ponton a Nők a Parlamentben csoport gyűrűjében találta magát, és hiába próbált elmenekülni, a képviselőnők nem vesztették szem elől, kérdéseket tettek fel neki, sőt lemondásra szólították fel. Sőt, rögtön el is kísérték volna Kövér László házelnökhöz, hogy egy adminisztrációs kört megspóroljanak a mandátumáról való lemondásban.

Nem úgy tűnt, mintha a fideszes politikus hajlana erre, sőt a vélhetően rutinnal rendelkező Pócs végül lerázta követőit.

Az esetet a Demokratikus Koalíció élőben közvetítette Facebook-oldalán:

Pócs azzal bőszítette fel ennyire a képviselőnőket, amiről két hete mi is írtunk a 444 nyomán: egy sok évvel ezelőtti videón Pócs János fideszes képviselő egy nagyon bizarr jelenetet ad elő az egyik roma alkalmazottjával, azt játszva el, hogy a férfi az életéért könyörög egy kazánban guggolva, míg Pócs fel akarja őt gyújtani, mert ivott egy féldecit. A párbeszéd szerint Pócs direkt a romákat akarja felgyújtani, pontosabban csak azokat, akikre haragszik. A felvételt állítólag a roma férfi kérte, és a barátaival jót szórakoztak aztán rajta.

Amikor a 444 Jászapátiban megpróbálta megtudni, hogy mi történt, a polgármester (aki nem Pócs) megpróbálta megtiltani nekik, hogy forgassanak, ám amikor ez nem sikerült, Pócs kioktató stílusban szúrta le a 444 újságíróját, hogy nem szégyelli-e magát, hogy ilyeneket kérdezget tőle. Az RTL-nek is azt mondta Pócs – arra utalva, hogy a felvételen szereplő ismerőse már meghalt –, hogy bárcsak most is elkészíthetné a felvételt.

Ezzel szemben a Fidesz-frakció már azt közölte:

MÉG HA BARÁTI VICCELŐDÉSNEK SZÁNTÁK IS, A VIDEÓ NEM SZERENCSÉS, MERT FÉLREÉRTÉSEKRE ADHAT OKOT.

Mindezek után Setét Jenő, az Idetartozunk Egyesület elnöke először Facebook-oldalán nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz, majd petíció formában is megjelent a felhívás, melynek aláírói azt kívánják elérni, hogy a Fidesz elnöke mondassa le Pócs Jánost. Ugyanezt követeli az Országos Roma Önkormányzat is, ám Pócsnak nem áll szándékában lemondani, és eddig senki nem is kérte erre.

Az ellenzéki képviselőnők most Kövér Lászlóhoz fordultak, hogy követeljék Pócs János lemondatását, szerintük ugyanis a fideszes képviselő méltatlanná vált az országgyűlési képviselői posztra.